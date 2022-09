Castelfidardo, la prima gioia con il Valdichienti degli ex?

Il Castelfidardo, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia Eccellenza, si rituffa in campionato. I biancoverdi ospitano il Valdichienti Ponte, squadra attrezzata per la categoria, dei tanti ex, mister Dario Bolzan in panca, Santiago Minella e Massimiliano Trillini. I “verdi” sono reduci dal successo nel derby contro la Maceratese e arrivano a questa sfida con alte motivazioni. In casa fidardense c’è voglia di muovere la classifica e togliere quello 0 dalla casella dei punti realizzati, i ragazzi di mister Marco Giuliodori arrivano a questo appuntamento con la giusta determinazione.

«E’ una squadra organizzata – dice il tecnico riferendosi al Valdichienti - dove ci sono giocatori di categoria superiore e costruita senza dubbio per recitare un ruolo di primo piano in questo campionato. Ci presentiamo all’incontro bene sotto l’aspetto del carattere e della consapevolezza dei nostri mezzi, dopo il risultato di Coppa contro l’Osimana, ma tenendo conto delle qualità dei nostri avversari sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione ed essere cinici. E d’altronde proprio la concentrazione e la concretezza sono aspetti su cui stiamo lavorando in settimana, ma la crescita è legata a quel processo di maturazione che un gruppo così giovane è chiamato a fare: normale che vengano commessi errori, che però non devono pesare troppo sui risultati degli incontri».

«Sarà una partita molto tosta – commenta Nicholas Fermani – in quanto il Valdichienti Ponte ha allestito una squadra per provare a vincere il campionato, con ottimi giocatori di qualità ed esperienza. Ma la partita di coppa ci ha dato molta fiducia e ci ha fatto capire che possiamo giocarcela con tutti». Calcio d’inizio domenica 25 settembre alle ore 15,30 al “Mancini” di Castelfidardo. Dirige l’incontro il signor Andrea Venturato di Bassano del Grappa.