Castelfidardo, per mister Manoni anche Nicolò De Cesare

Castelfidardo che rimane attivo sul fronte mercato. Dopo che nell’ultimo mese l’organico a disposizione del tecnico Manoni si è arricchito di tre pedine (Hoxha, Marcelli e Daniello), la società ha ufficialmente comunicato l’ingaggio di un nuovo giocatore che vestirà il biancoverde.

Il sodalizio fidardense si è infatti assicurato le prestazioni di Nicolò De Cesare, centrocampista classe 1990, che porterà la sua esperienza al servizio della squadra. Centrocampista centrale di spessore, dopo il suo inizio nelle giovanili nell’Inter, il giocatore ha esordito a 18 anni in C1 con il Monza, per poi passare al Mezzocorona, in C2, e poi con il Renate. Prima di approdare nelle Marche per lui una stagione nella serie B bulgara, con lo Shumen 2010, poi dal 2013 veste per ben 7 stagioni consecutive la maglia del Grottammare in Eccellenza, dove diventa un giocatore simbolo della squadra. In questa annata sportiva ha iniziato nel Porto d’Ascoli in D, prima del suo arrivo a Castelfidardo dove ritroverà tra l’altro mister Manolo Manoni con cui ha condiviso l’esperienza al Grottammare per quattro stagioni.

Contestualmente la società ha anche comunicato il passaggio di Francesco Altobello al Trodica.