Castelfidardo, niente svolta: Fioretti fa sorridere il Trastevere

Un buon Castelfidardo perde di misura in casa contro il Trastevere. Settanta minuti di buon calcio non sono bastati per la squadra di mister Enrico Piccioni, che alla prima distrazione ha pagato pegno e non è riuscita a concretizzare le numerose palle gol. Un match delicato per entrambe le compagini: infatti se da una parte gli uomini di mister Mazza puntano ad un'affermazione per sperare in un recupero sulla Recanatese, attualmente al vertice della graduatoria, il Castelfidardo dopo il cambio di guida tecnica è a caccia di una vittoria importantissima che le permetta di accorciare il divario con la zona tranquillità. Esordio dunque per l’allenatore Enrico Piccioni che deve fare a meno di due pedine fondamentali del reparto difensivo come Gega e Mataloni, sostituiti rispettivamente da Morganti e Daniello.

Buon avvio dei padroni di casa che provano subito a farsi vedere dalle parti di Semprini, con un Perkovic molto mobile in fase d’attacco e abile nelle sponde per far salire i compagni. Al minuto 11 c’è il primo tiro dello stesso attaccante fidardense, che raccoglie un cross dalla trequarti ma la sfera termine un metro sopra la traversa. Ancora i padroni di casa con Fermani vicino al gol da ottima posizione al l6’, ma Semprini si supera e manda in corner. Al 43′ Perkovic con un ottimo filtrante mette davanti alla porta Braconi, il quale però spreca alzando troppo la mira. Il Trastevere si fa vedere nel finale con Sannipoli, che però si fa ipnotizzare da Demalija bravo ad opporsi con efficacia.

Seconda frazione che inizia con ancora i padroni di casa a spingere sull’acceleratore, prima con Braconi al 50’, abile a destreggiarsi al limite dell’area di rigore, ma il suo tiro è ben parato da Semprini e sulla respinta Bracciatelli trova ancora l’estremo difensore reattivo che devia in angolo. Ancora Braconi in evidnza al 65, su suggerimento di Murati ma il suo colpo di testa esce di poco a lato. Al 70’ l’episodio che sblocca la gara: uscita avventata da dentro l’area di rigore di Demalija che travolge Sannipoli su un pallone vagante. Dal dischetto Fioretti non sbaglia ed il Trastevere si porta così a condurre. I cambi di mister Piccioni non cambiano l’esito della gara: sono i capitolini ad uscire dal campo con l’intera posta in palio.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO - TRASTEVERE 0-1 (0-0 p.t.)

CASTELFIDIDARDO: Demalija, Murati (90’ Faraone), Daniello (77’ Baldoni), Baraboglia, Morganti, Marcelli, Cusimano, Fermani (72’ Landi), Bracciatelli, Braconi (80’ Cvetkovs), Perkovic (68’ Camara). All. Piccioni

TRASTEVERE: Semprini, Tarantino, Giordani, Pasqualoni, Cervoni, Sannipoli, Crescenzo (80’ Chinappi), Proia (66’ Calderoni), Laurenzi (83’ Lo Porto), Fioretti (87’ Bay), Lapenna (55’ Cats). All. Mazza

ARBITRO: Marra (MN)

ASSISTENTI: Bettami (Treviglio), Girgenti (FE)

RETE: 70’ Fioretti su rig.