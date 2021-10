Castelfidardo, impegno sul campo di una Vastese ancora a secco di successi

Il Castelfidardo dopo il brillante successo contro il Castelnuovo Vomano va a caccia di conferme. Domenica i fidardensi sono di scena a Vasto per cercare di allungare la striscia positiva. Il successo contro gli abruzzesi di una settimana fa ha dato nuova linfa ai biancoverdi, che proseguono nel loro percorso di crescita. La Vastese ha finora incamerato solamente tre punti ed è quindi ancora a secco di vittorie dopo quattro giornate. Tre pareggi (2-2 a Fano, poi 1-1 in casa con Vastogirardi ed a Castelnuovo) ed una sconfitta sette giorni fa nella trasferta sul campo della Matese. Squadra con una discreta tenuta in difesa, finora è risultato poco convincente in avanti, solo quattro reti all’attivo, di cui tre messe a segno da Jonathan Alessandro. Un avversario comunque ostico e servirà il miglior Castelfidardo per avere la meglio degli avversari.

«Affrontiamo la Vastese che, a mio avviso, anche se un po’ in difficoltà, è una squadra importante – commenta Nicolò De Cesare – quindi non sarà facile ma abbiamo preparato bene la partita. Andremo a Vasto con entusiasmo, grazie alla bella vittoria di domenica scorsa. Non era facile vincere in rimonta ma abbiamo dimostrato il nostro valore e quindi ce la giocheremo».

Fischio d’inizio domenica 17 ottobre alle ore 15.00 al “Comunale Aragona” di Vasto. Dirige l’incontro il signor Daniele Aronne di Roma 1.