Castelfidardo, di derby in derby: arriva il Tolentino

Il Castelfidardo torna davanti al pubblico amico in un altro derby. I ragazzi di mister Manolo Manoni, dopo il successo nella tana del Montegiorgio, hanno ripreso a correre in classifica e trovano sulla loro strada il Tolentino in un altro derby a tinte marchigiane. I cremisi inseguono i fisarmonicisti a 15 punti, ma con una partita in più, ed hanno fin qui avuto un cammino esterno non particolarmente esaltante, visto che non ottengono punti lontano dal “Della Vittoria” dal 19 Settembre scorso contro la Recanatese, ma rimangono una compagine solida ed attrezzata. I fidardensi, dal canto loro, non vogliono fermarsi e cercano di scalare ancora la classifica.

«Ci aspetta una partita intensa, difficile, soprattutto dal punto di vista fisico – afferma l’allenatore della formazione fidardense, Manolo Manoni - perché affrontiamo una formazione aggressiva che vorrà sicuramente fare bene, in primis perché è un derby e perché poi avrà sicuramente voglia di garantirsi una certa continuità di risultati. In settimana abbiamo battuto soprattutto sull’aspetto mentale, perché se da una parte i riscontri che stiamo avendo sul piano del gioco e dei punti guadagnati sono gratificanti, non ci dobbiamo dimenticare che questo è un gruppo giovane, e non ci possiamo permettere cali di tensione e di concentrazione»

«Ci siamo allenati alla grande in settimana per arrivare pronti a questa sfida – commenta il portiere della compagine biancoverde, Cristiano Sprecacè – la mentalità è sempre quella giusta, ovvero dare il massimo e di non andare mai sotto pressione. Ci attende comunque un derby, che sono sempre partite particolari, quindi ci sono sempre insidie però ce la metteremo tutta, come sempre».

Calcio d’inizio domani alle ore 14.30 al “Mancini” di Castelfidardo, agli ordini del signor Stefano Giordano di Grosseto. Nel frattempo, è stata anche resa nota la data del recupero della partita contro il Notaresco, rinviata per alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra ospite: il match, valevole per la nona di andata, si giocherà giovedì 6 gennaio 2021, alle ore 14.30, allo stadio “Mancini” di Castelfidardo.