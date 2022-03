Dietro-front Castelfidardo. Via Mangiapane, ritorna Manolo Manoni

E’ durata lo spazio di un mese l’avventura di Benedetto Mangiapane sulla panchina del Castelfidardo. Fatale al tecnico siciliano la sconfitta subita dai biancoverdi nell’ultimo turno a Piedimonte Matese, terzo passo falso dopo quelli nel derby con il Fano e contro il Castelnuovo, a cui avevano fatto seguito il pareggio interno con la Vastese e la squillante vittoria sul Chieti

La guida tecnica è stata così nuovamente affidata a Manolo Manoni, il quale era stato sollevato dall’incarico a seguito della battuta d’arresto subita a Porto d’Ascoli nel match valevole per la diciannovesima giornata. Ventitré erano stati i punti accumulati dai fidardensi sotto la sua gestione, con cinque affermazioni esterne.

Ora, a dieci giornate dal termine e con un organico ulteriormente ritoccato nelle ultime settimane, Manoni dovrà risollevare in classifica un Castelfidardo precipitato in terzultima posizione, a sei lunghezze dalla salvezza diretta. In quest’ottica, sarà determinante proprio il match nella giornata del rientro in campo dopo la sosta del 20 marzo, imposta dal calendario per consentire alla Rappresentativa di Serie D di partecipare al Torneo di Viareggio. Al “Mancini” si presenterà infatti la Sambenedettese, squadra attualmente a 33 punti – contro i 27 dei fidardensi – e direttamente coinvolta nella bagarre sviluppatasi nella parte bassa della graduatoria.