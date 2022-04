Castelfidardo, ennesima giravolta: esonerato Manoni

A Castelfidardo va in scena un via vai che tanto fantastico non è (per citare il titolo di un film), ma che al contrario rende surreale la situazione vissuta dalla squadra biancoverde. Si consuma infatti, dopo la sconfitta subita in quel di Pineto, il terzo esonero stagionale, il secondo che vede protagonista mister Manolo Manoni il quale, dopo essere stato sollevato dall’incarico a febbraio ed essere stato richiamato in tutta fretta poco più di un mese dopo, viene nuovamente invitato a lasciare la panchina dei fidardensi.

Riavvolgendo il nastro della memoria, per riassumere le puntate precedenti, si deve tornare all’inizio di febbraio. Dopo un inizio confortante, il Castelfidardo comincia a soffrire: incamera tre punti in otto partite, con la vittoria che manca da oltre due mesi, e dopo la battuta d’arresto sul campo del Porto d’Ascoli arriva la notizia del cambio di guida tecnica. Via Manoni, al suo posto Benedetto Mangiapane. L’esordio del nuovo mister non è dei più promettenti (sconfitta nel derby casalingo con il Fano ed in trasferta con il Castelnuovo Vomano), peraltro con un rosa potenziata, ma nelle due successive gare del “Mancini” arrivano quattro punti, frutto del pareggio con la Vastese e del rotondo successo col Chieti. Dopo una settimana, altro dietrofront: la squadra va k.o. con il Matese, via Mangiapane e Manoni nuovamente al suo posto.

La gestione Manoni 2.0 dura, anche in questo caso, poco più di un mese. La media punti è più o meno la stessa di quella della prima parte di campionato (quando arrivarono sei vittorie, cinque pareggi ed otto sconfitte). Stavolta i match sono sei, i punti sette (frutto delle vittorie con Montegiorgio ed Alto Casertano e del pareggio contro la Samb) ma non sufficienti né a risollevare le sorti di una squadra terzultima – a sette lunghezze dalla zona tranquillità – né a salvare la panchina. Il cambio, per uno strano gioco del destino, arriva nuovamente in concomitanza con la pausa del torneo, come già accaduto quando venne richiamato Manoni. Il nuovo allenatore, che quindi esordirà l’otto maggio, avrà pertanto un week-end supplementare per lavorare con il gruppo. Ed una bella gatta da pelare nelle restanti quattro giornate, che vedranno i biancoverdi affrontare le prime due della classe (Recanatese e Trastevere) più il Fiuggi in piena corsa per un posto play-off, oltre al Nereto già matematicamente retrocesso.