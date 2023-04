Castelfidardo e Sangiustese in bianco: la sfida salvezza termina 0-0

Un punto a testa tra Castelfidardo e Sangiustese. Il match importante per la classifica si chiude a reti bianche, tra due squadre che non si sono risparmiate fino all’ultimo ma senza trovare il gol. Un pareggio che lascia aperto il discorso salvezza per i ragazzi di mister Marco Giuliodori a due giornate dal termine. Primo squillo dei fidardensi al 9’ con la sassata di Ristovski da punizione che chiama in causa Monti. La partita è in equilibrio con i fidardensi che tengono in mano il pallino del gioco, mentre i rossoblù tentano di colpire in ripartenza. La prima conclusione ospite arriva al 32’ con la botta al volo di Ercoli che esce non di molto, ed il primo segmento di gara si conclude sul punteggio di 0-0.

Primi minuti della ripresa con Tonuzi e Tissone che non inquadrano la porta, mentre dall'altra parte Braconi ci prova di testa da buona posizione sfiorando il gol. Brividi al 58’ quando Tonuzi si mette in proprio e dopo una sgroppata solitaria fallisce una ghiotta occasione. Rispondono i biancoverdi, dopo una bella triangolazione, con Pasquini impreciso sotto porta. Il match si mantiene equilibrato, con i fidardensi che si presentano dalle parti di Monti con la botta da fuori di Galli, respinta bene dal portiere ospite. Minuto 80, Tonuzi su punizione sfiora il palo, poi nel finale entrambe le squadre cercano di vincere senza successo. La Sangiustese tra l’83’ e l’89’ crea alcune situazioni interessanti, non sfruttate, mentre i fisarmonicisti nel lungo extra time, ben sei minuti, sfiorano il gol con il tiro da lontano di Braconi e il colpo di testa di Pasquini. Alla fine il risultato non cambia con le reti che rimangono inviolate fino al triplice fischio.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO-SANGIUSTESE 0-0

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fabbri, Francesconi (53’ Pasquini), Fabiani, Ruiz, Guella, Fermani (75’ Galli), Braconi, Ristovski (83’ Goma), Cognigni. All. Giuliodori

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Iuvalè, Capodaglio (83’ Tarulli), Pagliarini, Proesmans (66’ Cinque), Tissone, Tonuzi, Ercoli (88’ Sguigna), Cheddira (70’ Merzou). All. Morganti

ARBITRO: Vazzano (CT)

ASSISTENTI: Bara (MC), Longarini (MC)