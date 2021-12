Castelfidardo, voglia di...sgambetto all'imbattuta capolista Recanatese

Il Castelfidardo riceve la visita della Recanatese. Un derby impegnativo per i fidardensi che, dopo l’ottimo pareggio strappato sul campo del Trastevere, chiudono il 2021 casalingo con una sfida dal sapore particolare. In primis è un derby, e come tale è una partita mai scontata, e poi i biancoverdi sfidano l’attuale capolista solitaria del girone. Una compagine, quella giallorossa, che sta viaggiando a ritmi forsennati e che non perde un match dalla prima di campionato, con un’imbattibilità che si estende anche alla Coppa di categoria dove battendo proprio i biancoverdi 4-1 ad inizio stagione e – mercoledì – la Sambenedettese in trasferta ha già vidimato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Servirà sicuramente il miglior Castelfidardo per riuscire a frenare i leopardiani, anche se i ragazzi di mister Manolo Manoni hanno dimostrato di saper tenere testa a qualsiasi avversario.

«Mi aspetto un match molto difficile perché giochiamo contro la capolista – commenta il capitano Alessio Bracciatelli – che ha giocatori sia di qualità sia di esperienza, quindi sarà una sfida molto complicata ed essendo un derby sarà una partita sentita da tutto l’ambiente. Perciò mi aspetto un ambiente molto caldo da cui dobbiamo trarre tanto entusiasmo e dobbiamo essere bravi a livello mentale, perché dobbiamo tenere alta la concentrazione visto che ogni sbavatura, in questo tipo di gare e contro avversarie di questo livello, viene pagata a caro prezzo». Calcio d’inizio domani alle ore 14.30 al “Mancini” di Castelfidardo. Dirige l’incontro il signor Dylan Marin di Portogruaro, coadiuvato da Ares Beggiato di Schio e Daniele Sbardella di Belluno.