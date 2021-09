Castelfidardo, si comincia: la 'prima' è in Coppa al "Tubaldi" di Recanati

I fidardensi pronti per la sfida di domenica contro la Recanatese, in attesa del debutto in campionato previsto per il 19 sul campo del Vastogirardi

Primo impegno ufficiale per il Castelfidardo, che apre la nuova annata sportiva in trasferta in quel di Recanati, location di un derby di coppa dal sapore particolare. Infatti nell’anticipo del primo turno, che era originariamente in programma il 22 Settembre, i biancoverdi incrociano le armi contro una squadra di caratura come quella giallorossa.

Mister Manolo Manoni ha evidenziato l’importanza di affrontare una squadra di pari categoria, per valutare a che punto sia il lavoro svolto finora ed il livello del gioco espresso. Essendo un derby le motivazioni non mancheranno anche se l’avversario è di quelli ostici. Il trainer fidardense è comunque soddisfatto del lavoro svolto dai suoi giocatori e questa sfida contro i leopardiani sarà un test importante per valutare diversi aspetti.

Per quanto riguarda la formazione non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti rispetto a quella vista nell’allenamento congiunto contro il Montefano e dovrebbe essere del gruppo anche Ertjion Gega, vittima in settimana di una lieve contusione.

Calcio d’inizio domenica 12 settembre alle ore 16.00 al “Tubaldi” di Recanati. Dirige l’incontro Silvio Torreggiani di Civitavecchia. La formula della competizione prevede la gara singola, quindi in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.