Castelfidardo, dopo il pari con il Potenza Picena c'è il test contro la Biagio

Pari in amichevole in quel di Potenza Picena per il Castelfidardo. I ragazzi di mister Marco Giuliodori hanno impattato per 1-1 nel secondo test precampionato contro la compagine locale: i fidardensi hanno mostrato buone trame di gioco, specialmente nel primo tempo, trovando il gol al 12’ con Fabiani che ha insaccato l’assist al bacio di Cannoni. I fisarmonicisti hanno creato alcune palle gol interessanti con Nanapere che non è riuscito a trovare il raddoppio. Nella ripresa i giallorossi al 48’ hanno impattato con Baldoncini per l’1-1, risultato che non cambierà fino al triplice fischio finale. Nella seconda frazione mister Giuliodori ha dato spazio ai giovani che non hanno sfigurato.

«Un buon test contro una squadra organizzata – commenta l’allenatore della formazione biancoverde, Marco Giuliodori – e sono contento di quello che ho visto in mezzo al campo con la condizione che sta migliorando, anche se in qualche elemento ancora i carichi di lavoro si fanno sentire. Ho visto una crescita sotto l’aspetto del gioco e dell’intesa, anche se c’è ancora da lavorare su alcuni aspetti, ma abbiamo la testa giusta e il tempo per farlo. Siamo comunque una squadra rinnovata che lavora insieme da due settimane, nel bel mezzo di un cammino di crescita, abbiamo la giusta mentalità anche se dovremo velocizzare i tempi per arrivare pronti. Ora, riprendiamo in vista del prossimo test contro la Biagio Nazzaro».