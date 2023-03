Osimana, il d.s. Giacco alza il tiro: «Vincere per puntare ai play-off»

In questo avvio di 2023 è stato prevalentemente il segno X a caratterizzare il cammino dell’Osimana. Sei i pareggi nelle dieci giornate del girone di ritorno, l’ultimo dei quali sul campo del Montefano acciuffato nel finale. Nei cinque turni che mancano alla fine della regular season, i giallorossi sono chiamati ad accelerare in un classifica che presenta una serratissima lotta per il podio (dal terzo al nono posto sei squadre in tre punti) a partire dal sentito derby contro il Castelfidardo. «Veniamo da una partita in cui avevamo iniziato molto bene – dice il d.s.giallorosso, Giovanni Giacco commentando l’ultimo incontro – e la prestazione convincente del primo tempo ci ha permesso di sbloccare il punteggio. Poi dopo il rigore del pareggio siamo calati, mentre il Montefano è cresciuto grazie anche ad un attacco che ha fatto valere le sue qualità e le sue doti fisiche. Ci hanno messo in difficoltà, e sotto di un gol abbiamo per fortuna trovato la rete del pareggio nei minuti finali: alla fine prendiamo questo punto che è confortante in relazione all’andamento della partita, ma che non ci può soddisfare perché questo era un incontro che dovevamo vincere».

In merito alla sfida contro la squadra biancoverde, il direttore sportivo del club giallorosso ne sottolinea difficoltà ed importanza. «E’ una partita che nasconde insidie – spiega Giacco – perché la posizione di classifica obbligherà il Castelfidardo a dare tutto per portare a casa il successo. Ma anche noi dovremo provare a fare risultato pieno, per restare agganciati alle prime posizioni: puntiamo ai play-off, al momento la graduatoria vede tante squadre racchiuse in pochi punti, per cui sarà importante non sbagliare o farlo il meno possibile. Nelle ultime giornate, a parte quanto accaduto col Montefano, ci è capitato più volte di perdere qualche punto nelle ultime battute di gare, o di sciupare qualche ghiotta occasione, e questo sicuramente è motivo di rammarico: l’augurio è che non comprometta quello che è il traguardo che vogliamo tagliare. Un appello ai tifosi? A loro non devo dire nulla: il fatto che abbiamo prenotato già tantissimi biglietti (oltre 200 ndr) è un segnale della loro passione e del loro attaccamento alla squadra e più in generale a questi colori. Ci sono sempre stati vicino, ci sosterranno anche a Castelfidardo».