Castelfidardo-Notaresco rinviata: casi di positività al Covid tra gli abruzzesi

La notizia era nell’aria, ma ha trovato conferma con il comunicato ufficiale diramato nel pomeriggio di oggi. Il match tra il Castelfidardo ed il Notaresco Calcio, in programma domenica al “Mancini” è stato infatti rinviato a data da destinarsi. Alla base della decisione, un cluster di Covid all’interno del gruppo squadra ospite, che peraltro aveva obbligato la compagine abruzzese a rimandare due incontri nell’ultima settimana: dapprima la sfida di campionato con la Matese valevole per l’ottava giornata del girone F di serie D, e tre giorni più tardi il match con la Sambenedettese valido per i trentaduesimi di finale della Coppa.

L’ultimo giro di tamponi effettuato dalla società abruzzese ai propri tesserati nella mattinata di oggi ha comunque avuto riscontri confortanti: l’esito, per i componenti della prima squadra, ha dato infatti esito negativo. Quindi il ritorno in campo del Notaresco – che nel frattempo aveva in settimana proseguito gli allenamenti con sedute singole - dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì 17 in occasione del recupero della sfida di Coppa Italia – al “Riviera delle Palme” – contro la Samb. Pertanto, dopo il week-end di stop forzato, i fidardensi torneranno a giocare domenica 21, in occasione del derby di Montegiorgio, per poi chiudere il mese di novembre con una sfida nuovamente tutta “made in Marche”, che vedrà il “Mancini” ospitare l'incontro tra i biancoverdi ed il Tolentino.