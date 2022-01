Castelfidardo, di rinvio in rinvio: salta ancora il match con il Notaresco

Resta ancora in sospeso la nona giornata del girone di andata del girone F di serie D. Per la terza volta, slitta infatti lo svolgimento del match tra Castelfidardo e Notaresco. La partita, originariamente prevista per il 14 novembre, era stata ricollocata in calendario per i casi di positività riscontrati nel gruppo squadra ospite, ma anche il giorno dell’Epifania – data scelta per giocare – il Covid ha pensato bene di mettere lo zampino, con il nuovo rinvio causato ancora una volta da un cluster di Coronavirus questa volta tra le fila marchigiane. Altro spostamento, stavolta al 19 gennaio, ed altro stop: nuove positività in casa Notaresco e match che pertanto salta ancora, con il giorno del recupero che al momento è ancora da stabilire.

Osservando il calendario, il confronto tra i biancoverdi ed il Notaresco resterà quindi l’unico rimasto in sospeso nelle prime sedici giornate di campionato: si svolgerà infatti domani, con inizio alle 20.30, il match tra la Vadese ed il Montegiorgio, recupero del turno numero undici. La ripresa dei tornei dovrebbe – condizionale d’obbligo – riportare tutte le formazioni in campo nel prossimo week-end, che concluderà il girone di andata. Doppio impegno casalingo, quindi, per la squadra allenata da mister Manolo Manoni, che dapprima ospiterà il Fiuggi (sfida valevole per la diciassettesima giornata) e poi inaugurerà la seconda metà di campionato ricevendo la visita del Vastogirardi. In attesa di comunicazioni relative al recupero con il Notaresco che verrà inserito infrasettimanalmente.