Castelfidardo, un punto che vale: Montefano bloccato sullo 0-0

Finisce a reti bianche tra Castelfidardo e Montefano. Al termine di una sfida maschia e combattuta, le due compagini si dividono la posta in palio. La formazione biancoverde, scesa in campo con diverse assenze, ha retto l’urto contro la seconda forza del torneo, che si è confermata compagine solida, mettendo in cascina un punto che muove la classifica e permette di fare progressi nela corsa salvezza. Il Castelfidardo si presenta all’appuntamento senza gli squalificati Crescenzi, Braconi, Bandanera e De Min ancora ai box, mentre i viola non hanno Sindic e Alla. Avvio con le due squadre che battagliano a viso aperto: entrambe le formazioni ci provano con un paio di conclusioni dalla distanza, prima di Stampella poi di Fermani, senza riuscire a creare troppi grattacapi ai portieri. La sfida si mantiene equilibrata e combattuta a centrocampo: al 36’ Kurti mette dentro una palla insidiosa smanacciata da Rocchi, mentre gli ospiti tentano un paio di sortite offensive innocue.

Avvio di ripresa sulla falsariga del primo tempo con il Montefano che si rende pericoloso al 52’ con la botta da lontano di Guzzini disinnescata da un David reattivo. Ci riprovano sempre dalla distanza gli ospiti con Camilloni al 58’ e la sfera che sibila a fil di palo. La compagine di mister Mariani sembra più intraprendente e torna a rifarsi viva al 70’ con un diagonale di Guzzini ben bloccato a terra da David. La replica del Castelfidardo è affidata alla sortita offensiva al 73’ di Cognigni che recupera un buon pallone e tenta la botta volante dalla sinistra ma la sfera esce d’un soffio. I fidardensi si accendono e due minuti dopo ci riprovano con un’azione dalla destra conclusa con il tap-in sotto misura di Guella, il quale però alza troppo la mira. Finale in equilibrio, con gli ospiti che al 90’ da corner si fanno vedere con Latini che non riesce a dare potenza al suo tap-in ravvicinato. Ultimo squillo per i biancoverdi con la punizione dalla destra deviata di testa da Ruiz sopra la traversa.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO-MONTEFANO 0-0

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fabbri, Francesconi, Fabiani, Ruiz, Guella, Fermani, Kurti, Cognigni, Suarato (67’ Testa). All. Giuliodori

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Postacchini, F. Camilloni, Moschetta, Monaco, Candidi (80’ Bonacci), Guzzini (80’ De Luca), Stampella (58’ De Marco), Palmucci, Latini. All. Mariani

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Busilacchi (AN)