Cardinali riprende la Matese: buon punto per il Castelfidardo

Finisce in parità l’attesa sfida del “Mancini”, che metteva di fronte due formazioni in salute ed in serie positiva da diverse giornate. Il Castelfidardo, reduce da tre vittorie consecutive, riesce a raddrizzare il match nei minuti conclusivi, rompendo le uova nel paniere ad una Matese che ha confermato le qualità emerse nelle precedenti uscite e dopo il gol del vantaggio aveva accarezzato l’idea del colpaccio portando così via dalle Marche l’intera posta in palio.

Il primo tiro dell’incontro è al 16' con Rizzi che non angola la sua conclusione e Del Giudice che para senza problemi. Successivamente è Cardinali a non arrivare puntuale alla deviazione su invito di Daniello. L'azione più importante arriva sui piedi di Bruno El Ouazni: azione personale con un bel tiro centrale dal limite dell'area, agevolmente parato da Damalija e al 44' con un tiro cross dalla destra di Scacco che scheggia la traversa prima di uscire a fondo campo.

Avvio di ripresa con le due squadre che giocano a centrocampo senza spunti particolari, fino all'episodio che sblocca la gara con il vantaggio ospite: ottimo spunto del neo entrato Iannetta, che dopo un bel dribbling dalla sinistra, verticalizza per Alfageme che non sbaglia davanti a Damalija, al 24' del secondo tempo Matese in vantaggio. Al 36' della ripresa arriva il meritato pareggio dei fidardensi, con Cardinali che con un rasoterra trafigge Del Giudice e la passa che passa tra le gambe dell’estremo difensore ospite. Finale elettrizzante con le squadre in campo che provano in tutti i modi di tornare in vantaggio, ma dopo 3' minuti di recupero la partite finisce con un punteggio di 1-1 che permette alle due compagini di muovere la classifica. Prossimo turno che vedrà i campani nuovamente in trasferta, attesi in Abruzzo sul campo del Notaresco, mentre per il Castelfidardo arriva il momento del derby a San Benedetto del Tronto.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO - MATESE 1-1 (0-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: Damalija, Daniello (63’ Morganti), Mataloni, Palladini, Baraboglia, Gega, Hoxha (72’ Fermani), Bracciatelli, Braconi, Rizzi, Cardinali. All. Manoni

MATESE: Del Giudice, Riccio, Setola, Fabiano, Congiu, Albanese, Scacco, Masi, El Ouazni, Ricci (64’ Iannetta), Alfageme. All. Urbano

ARBITRO: Acquafredda (Molfetta)

ASSISTENTI: Ottobretti (Foligno), Crostella (Foligno)

RETI: 69’ Alfageme, 81’ Cardinali