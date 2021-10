Il Castelfidardo accelera. Mister Manoni: «Gruppo in continua crescita»

E’ un Castelfidardo che continua a marciare lungo il sentiero che porta alla maturazione, crescendo di passo in passo e trovando anche conforto in quei risultati che cominciano a sorridere. Manolo Manoni, allenatore dei fidardensi, commenta soddisfatto le ultime vittorie contro Castelnuovo e Vastese, che hanno fatto risalire in graduatoria i biancoverdi.

«E’ importante trovare continuità nei risultati – dice il tecnico – perché inizialmente avevamo vinto all’esordio con il Vastogirardi ma avevamo anche fatto meno bene con la Recanatese in Coppa e con il Porto d’Ascoli in campionato, senza dimenticare la sconfitta di Fano dove però avevamo retto bene contro una squadra oggettivamente molto attrezzata e dal grande vissuto calcistico. Ecco, diciamo che le ultime uscite hanno cancellato quelle preoccupazioni e quelle perplessità che erano emerse dopo le prime settimane. Io ho sempre avuto fiducia, perché il gruppo ha dimostrato di lavorare con impegno e buona volontà fin dall’inizio della preparazione, ma è chiaro che trattandosi di ragazzi giovani, servono anche i riscontri del campo, utilissimi per rafforzare la fiducia. Aver portato a casa sei punti nelle ultime due gare ci dà ancora più spinta e consapevolezza delle nostre possibilità».

Nove i punti finora incamerati, che collocano il Castelfidardo al centro di una classifica dove, al momento, è difficile capire quale potrebbe essere la corretta collocazione dei ragazzi di Manoni. Poche cinque partite per capire farsi un’idea precisa, come poco è il tempo avuto a disposizione dalla squadra per prendere la...rincorsa e fare quel salto in avanti sotto l’aspetto qualitativo, anche in considerazione della bassa età media del gruppo. Ma le premesse per progredire ci sono, e con gli ultimi arrivi anche la rosa si è irrobustita.

«Il gruppo si è subito compattato – conferma Manoni – ed anche i nuovi arrivi si sono messi a disposizione con grande impegno ed hanno cominciato a lavorare duramente, e questa unità di intenti oltre ad essere importante ci permette di sopperire alla mancanza di esperienza con altre qualità, come la determinazione e la coesione di squadra. Dove arriveremo è impossibile da prevedere: prima di tutto bisogna continuare a crescere, concentrarci su noi stessi. Poi arriverà anche il momento di fare le prime valutazioni sulle nostre possibilità in questo campionato».