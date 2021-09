Nuovo arrivo a Castelfidardo: ingaggiato il terzino Gabriele Daniello

Reduce dalla preziosissima affermazione sul campo del Vastogirardi, che ha fatto partire con il piede giusto la formazione biancoverde nel Girone F della Serie D, il Castelfidardo si regala un bel...”premio partita”, rimpolpando l’organico a disposizione del tecnico Manolo Manoni. La società fidardense rende infatti noto di aver messo sotto contratto il terzino destro Gabriele Daniello, classe 2000, di 180 cm, difensore con alle spalle un considerevole bagaglio d’esperienza in serie D.

Cresciuto nelle giovanili dell’Isola Capo Rizzuto, è passato prima al Paternò, poi al Licata, in serie D, dove nella stagione 2019-20 ha collezionato 25 presenze ed una rete, partendo quasi sempre da titolare. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata in Lega Pro tra le fila del Piacenza, dove rimane fino a metà campionato, per poi tornare in serie D da Febbraio prima all’ACR Messina, poi da Aprile al Licata con cui ha chiuso la passata stagione.

Un nuovo elemento che allunga quindi la rosa a disposizione dello staff tecnico biancoverde, già al lavoro in previsione della prossima partita. La seconda di campionato vedrà impegnato il Castelfidardo tra le mura amiche in quello che sarà l’esordio stagionale davanti al pubblico di casa, nel derby contro il Porto D’Ascoli.