Castelfidardo, botto di fine anno: arriva Ivan Perkovic

Il 2021 del Castelfidardo si chiude con un nuovo innesto nell’organico a disposizione di mister Manolo Manoni. Dal Città di Sant’Agata, squadra militante nel Girone I di serie D, arriva infatti nelle Marche Ivan Perkovic. Nato a Spalato il 26 agosto 1995, l’attaccante croato si è messo in luce nella campionato cadetto del suo paese, militando nel Solin e nel Dugopolje, prima di sbarcare in Italia alla fine del 2018. Le ultime stagioni nel torneo di D hanno visto Perkovic vestire le casacche di Igea Virtus, Olympia Agnonese, Roccella e - in quest'ultimo anno - Città di Sant’Agata.

Forte fisicamente, ed al contempo versatile, la punta croata potrà essere impiegato non solo come vertice offensivo, ma anche come esterno d’attacco. Una pedina che arricchisce il tasso qualitativo della rosa fidardense, e che potrà sicuramente rappresentare un’ulteriore, importante, opzione da sfruttare per rendere ancora più performante il pacchetto avanzato biancoverde.