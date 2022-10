Il Castelfidardo si abbona al pareggio: 0-0 con l'ostico Fossombrone

Il Castelfidardo pareggia con il risultato di 0-0 dopo una battaglia di 90 minuti imponendo il pari all’ostico Fossombrone. Un risultato giusto per l’equilibro che si è visto in campo. Sfuma quindi per i biancoverdi la prima vittoria in campionato e si materializza invece il terzo pareggio consecutivo, in questa giornata prettamente estiva, contro comunque una formazione di tutto rispetto che naviga nelle zone alte di classifica. Mister Marco Giuliodori deve fare a meno dall’inizio dell’acciaccato Braconi, così in attacco c’è Selita supportato da Cognigni e Achaval. Il Fossombrone risponde con Battisti come punta centrale ai lati di Loberti e Palazzi.

Primi minuti di studio, con gli ospiti che provano a guadagnare metri sul campo, ma trovano una buona organizzazione tattica dei fidardensi, in una partita inizialmente spezzettata da alcuni falli a metà campo. Primo vero pericolo su calcio d’angolo per gli ospiti al 24’ con Battisti, la cui rovesciata trova la respinta pronta della difesa. Sempre su calcio d’angolo, qualche minuto dopo, è Urso che di testa fa spiovere la sfera sopra la traversa. Primo tempo a reti bianche con i blucerchiati che si sono resi pericolosi in un paio di circostanze su calcio d’angolo, al cospetto di un Castelfidardo più preoccupato a difendere che ad attaccare.

Inizio dei secondi 45 minuti di gioco a tinte biancoverdi, con l’ingresso di Crescenzi che dà più qualità a centrocampo e pone il baricentro della squadra più alto rispetto alla prima frazione. Al 59’ è Ristovski a creare pericoli, ma il suo diagonale di sinistro non inquadra la porta. Al 61’ è il Fossombrone a sfiorare il gol con Loberti, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato. La partita rimane in equilibrio con delle belle giocate sia da parte di Ristovski per i biancoverdi che con Conti per gli ospiti, ma le due difese reggono. Dopo quattro minuti di recupero il risultato non cambia e permette ai fisarmonicisti di continuare a muovere la classifica.

Il tabellino:

CASTELFIDARDO - FORSEMPRONESE 0-0

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fermani, Francesconi (81’ Guella), Fabiani, Ruiz, Selita (52’ Crescenzi), Cesca, Achaval (75’ Suarato), Ristovski, Cognigni. All. Giuliodori

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Riggioni, Mea, R. Pandolfi (90’ Bucchi), Rossetti, Urso, Loberti (61’ L. Pandolfi), Conti, Pagliari, Palazzi (70’ Fraternali), Battisti. All. Fucili

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Frapiccini (MC)