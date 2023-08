Castelfidardo, non si ferma il mercato in entrata: preso Facundo Piazze

Non si ferma il mercato in entrata per il Castelfidardo. Come programmato inizialmente dalla dirigenza fidardense, dopo aver analizzato assieme allo staff tecnico l’andamento delle prime amichevoli, la società ha voluto prosegue nel completamento dell’organico a disposizione di mister Marco Giuliodori. Il club biancoverde si è così assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante italo-uruguaiano Facundo Piazze: classe 1999, nato a Montevideo, è una punta centrale dotata di un buon fisico, 184 cm per 76 kg, e nonostante la giovane età vanta già un curriculum di tutto rispetto.

Cresciuto nel Club Atletico River Plate, ha proseguito da giovanissimo la sua carriera in Spagna prima con il Club Deportivo San Roque, poi in Terza Divisione spagnola con l’Union Deportiva Los Barrios, dove in due stagioni ha messo a segno 12 reti. Dopo il ritorno in Uruguay, nella passata annata sportiva arriva il suo approdo in Italia con l’Elettra Marconia in Eccellenza Basilicata dove chiude con medie di tutto rispetto: 33 presenze in campionato, 14 gol e 6 assist. Un innesto importante in attacco per mister Marco Giuliodori che potrà contare sul nuovo attaccante già nel derby di Coppa contro l’Osimana.

«Ringrazio la società, lo staff tecnico e i miei compagni che mi hanno fatto sentire subito a casa – afferma il neo attaccante biancoverde – e sono molto contento per questa nuova sfida: speriamo di arrivare il più in alto in classifica. Per me è una sfida affascinante perché vengo qui con grande voglia e spero di regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi». Ma il mercato in entrata per il Castelfidardo non si ferma qui: la dirigenza fidardense è già attiva su diversi profili, anche di categoria superiore, e sono previste novità a breve.