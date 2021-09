Castelfidardo, debutto casalingo con derby: al "Mancini" arriva il Porto D'Ascoli

Arriva per il Castelfidardo il momento dell’esordio casalingo. La formazione fidardense, dopo aver cominciato nel migliore dei modi il campionato di serie D conquistando l'intera posta in palio nella tana del Vastogirardi, ospita il Porto D’Ascoli nel match valevole per la seconda giornata del torneo. I ragazzi di mister Manolo Manoni si presentano così al “Mancini” davanti al proprio pubblico, che può finalmente tornare a sostenere i biancoverdi dopo un campionato a porte chiuse. Una bella sensazione per tutti i supporters del Castelfidardo che non faranno sicuramente mancare il loro sostegno alla squadra, in cerca di conferme dopo i primi tre punti di questa nuova annata sportiva.

L’avversario di turno è il neo promosso Porto d’Ascoli, degli ex Henri Shiba e Mattia Monachesi, squadra allenata da mister Davide Ciampelli e con alcuni uomini di spessore, tra cui Giordano Napolano. E proprio quella di Napolano è stata una delle firme più in rilievo nell’affermazione della scorsa settimana al “Riviera Delle Palme”: un suo gol, ‘doppiato’ da quello di D’Alessandro al termine della prima frazione di gioco, ha permesso alla squadra biancoceleste di superare la Matese 2-1 facendo bottino pieno.

«Sarà sicuramente una partita difficile – commenta Giacomo Mataloni – come tutte perché è un campionato molto equilibrato. Il Porto d’Ascoli è una neopromossa ma, da come abbiamo visto, ha già fatto tre punti ed è una compagine difficile da affrontare. Giocheremo davanti al nostro pubblico e quindi scenderemo in campo per fare i tre punti».