Castelfidardo, termina 2-2 la prima amichevole in famiglia

Prima partitella in famiglia in casa Castelfidardo. Un modo per saggiare la condizione dei biancoverdi da parte di mister Giuliodori dopo la prima settimana di preparazione. Il match è terminato 2-2 e sono andati a segno Capitani, Cvetkovs, Testa e Crescenzi su calcio di rigore. Dalla prossima settimana la squadra inizierà a lavorare con doppie sedute di allenamento, mentre sabato 20 agosto è previsto il primo allenamento congiunto in casa dell’Osimo Stazione Conero Dribbling, militante nel Girone B del campionato di Promozione.

Una delle reti dell’amichevole è stata messa a segno da uno dei volti nuovi in casa Castelfidardo. Infatti, l’organico fidardense si è arricchito negli ultimi giorni di un nuovo elemento che si è subito messo a disposizione del neo tecnico Marco Giuliodori. La società ha infatti perfezionato l’operazione che ha portato in biancoverde Daniele Crescenzi. Centrocampista nato nel novermbre del 2001, che si fa apprezzare per la sua duttilità, è cresciuto nelle giovanili della Sambenedettese e successivamente ha militato nel campionato d’Eccellenza vestendo le maglie del Grottammare e del San Marco Servigliano, nelle ultime due stagioni, andando a segno tre volte nel torneo 2021/2022.