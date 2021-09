Il Castelfidardo "diesel" esce alla distanza: dal Molise arrivano tre punti

Il Castelfidardo apre il campionato con tre punti preziosi. Sul campo del Vastogirardi, i fidardensi si impongono per 2-1, cogliendo un successo su un campo ostico. Un match tirato e combattuto in cui i biancoverdi sono stati sempre sul pezzo, soffrendo all’inizio ma venendo fuori alla distanza con grande caparbietà.

Primo tempo equilibrato in cui partono meglio i padroni di casa, con un buon pressing ed un buon palleggio a metà campo, con i fisarmonicisti che stringono i denti sulle incursioni veloci dei molisani. Sprecacè al 21’ si supera su una punizione di Ruggieri mentre alla mezz’ora viene annullata una rete ai biancoverdi da azione di corner. Nel finale, da calcio d’angolo, ancora pericolosi i locali con Guadalupi ma si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa parte forte la squadra di mister Manoni che piazza un uno-due micidiale: al 55’ è Minchillo con una sfortunata autorete a dare il vantaggio ai fidardensi, poi al 57’ Braconi si inventa un eurogol dai 30 metri con un pallonetto imprendibile per Guerra. Il Castelfidardo si esalta e Rizzi sfiora il tris. Nell’ultimo quarto d’ora i locali tentato di rientrare in partita prima con Alagia, conclusione che sfiora la traversa, poi al minuto 83 Guida in contropiede sigla l’1-2 che riapre i giochi. Finale di marca molisana ma i biancoverdi tengono botta e portano a casa i tre punti.

«Un primo tempo sofferto - commenta Manolo Manoni, tecnico del Castelfidardo – perché non riuscivamo a prendere le distanze e siamo stati un pò remissivi, però siamo stati bravi a tenere la partita in equilibrio, tra l’altro ci siamo anche visti annullare un gol. Nel secondo tempo siamo rientrati con altro piglio. Abbiamo giocato bene per mezz’ora sfiorando il tris, poi paradossalmente nel finale abbiamo subito un gol in contropiede, su un nostro errore, nel tentativo di chiudere il match. Abbiamo sofferto, come era normale, nelle ultime battute però ci siamo difesi con le unghie e con i denti, sempre in maniera ordinata. Un successo prezioso perché siamo una squadra giovane e questi tre punti ci danno entusiasmo per iniziare al meglio la prossima settimana, consapevoli che comunque dobbiamo lavorare ancora».

Il Tabellino:

VASTOGIRARDI - CASTELFIDARDO 1-2 (0-0 pt)

VASTOGIRARDI: Guerra (63’ Castelli), Secondo (40’ Donatelli; 63’ Ahmetaj), Stranieri, Guadalupi, Ruggieri, Della Ventura, Minichillo (63’ Alagia), Capone (76’ Coia), Mingiano, Guida, Salatino. All. Prosperi

CASTELFIDARDO: Sprecacè, Morganti (96’ Fabiani), Mataloni, Barboglia, Palladini, Gega, Marcelli (87’ Fermani), Bracciatelli, Braconi, Rizzi (75’ Altobello), Cardinali (82’ Marckiewitz; 89’ Guerri). All. Manoni

ARBITRO: Aldi di Lanciano

ASSISTENTI: Carchesio di Lanciano, Siracusano di Sulmona

RETI: 55’ aut. Minichillo, 57’ Braconi, 83’ Guida