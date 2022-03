Castelfidardo al cospetto del Chieti con un un Landi in più

Il Castelfidardo torna nuovamente al “Mancini” con l’obiettivo di fare punti. Avversario di turno per i fidardensi è il Chieti, squadra in salute, che nell’ultimo periodo è in serie positiva da sei turni, cinque vittorie ed un pareggio. Un test sicuramente impegnativo per i fisarmonicisti che nella precedente uscita hanno visto sfumare all’ultimo i tre punti ed hanno voglia di rivalsa, specialmente per cercare di scalare posizioni in classifica. Mister Benedetto Mangiapane ha lavorato, come sempre, intensamente in settimana per arrivare pronti a questa sfida e cercare il successo che manca da troppo tempo.

Tra l’altro il tecnico biancoverde dovrà fare a meno di Mataloni, squalificato, ma potrà contare su due nuovi innesti. Paolo Riggio ha già fatto il suo esordio domenica scorsa con i fidardensi - terzino sinistro promettente, classe 2002, che ha già militato in questa stagione nel Real Aversa e nel Matese – mentre sarà alla sua prima presenza Katio Lanci. Centrocampista classe 1992, giocatore esperto e con diverse esperienze interessanti alle spalle, è cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, dove si è messo in mostra, per poi passare alla Juniores del Ravenna ed iniziare il suo percorso tra serie D ed Eccellenza, con Cavese, Battipagliese, Real Milano, Libertas Stabia. Si è poi accasato in Spagna nella serie B iberica con esperienze importanti nel SD Buelma, AE Prat, CE Sabadell B tra il 2014 ed il 2020. Infine il suo rientro in Italia con il Messina con cui ha iniziato questa stagione.

«Sappiamo l’importanza di questa partita – commenta mister Benedetto Mangiapane – e dopo la prestazione di domenica ho visto i ragazzi molto amareggiati per l’epilogo, ma convinti che giocando con questa cattiveria potremo riuscire a portare a casa un risultato positivo». Calcio d’inizio domenica 6 marzo alle ore 14.30 al “Mancini” di Castelfidardo. Dirige l’incontro il signor Stefan Arnaut di Padova.