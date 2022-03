Castelfidardo, giù il cappello! Chieti schiantato 3-0

Il Castelfidardo torna al successo e si impone per 3-0 sul Chieti. I fidardensi, alla seconda uscita consecutiva in casa, interrompono un lungo digiuno e colgono davanti al pubblico amico tre punti pesanti per la corsa salvezza, con una prestazione convincente, contro una formazione in salute come quella abruzzese (con uno score di cinque vittorie ed un pareggio nelle ultime sei uscite). Per mister Benedetto Mangiapane arriva così il primo successo sulla panchina biancoverde, una vittoria che ripaga del lavoro fatto qui dalla squadra.

Il primo tempo inizia con un’occasione per gli ospiti con Ventola che trova la conclusione ma Demalija si fa trovare pronto. Al 16’ si sblocca il risultato quando Faye pesca in area Cardinali che trafigge Forti e porta in vantaggio il Castelfidardo. Il gol galvanizza i padroni di casa che nel primo tempo prendono in mano le redini delle operazioni e creano altre palle gol insidiose, con Braconi e Bracciatelli, anche se il raddoppio non arriva e si va al riposo lungo sull’1-0 per i fidardensi.

Il secondo tempo si apre con il raddoppio del Castelfidardo, con Cusimano ben imbeccato da Cardinali che trafigge di nuovo Forti. Il 2-0 incanala il match sui binari giusti ed i biancoverdi gestiscono bene la palla. I fisarmonicisti sfiorano il tris al 75’ quando Bracciatelli tenta l’eurogol da 35 metri ma trova la risposta di Forti, che manda in angolo. E’ l’antipasto del terzo gol che arriva al 79’ quando Braconi, su assist di Bracciatelli, supera Forti grazie ad un pallonetto che completa l’opera e regala un successo che mancava all’appello da oltre tre mesi.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO - CHIETI 3-0 (1-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: Demalija, Morganti (82’ Landi), Baraboglia, Gega, Morganti, Cusimano, Faye (46’ Marcelli), Cardinali, Bracciatelli, Braconi (92’ Cvetkovs), Camara (84’ Perkovic). All. Mangiapane

CHIETI: Forti, Chiacchia, Bassini, Pietrantonio, Siragusa (55′ Puglielli), Mele (55′ Verna), Di Mino (72′ Gai), Marini, Ventola (63′ Coulibaly), Fabrizi (55′ El Ouazni), Orlando. All. A. Lucarelli

ARBITRO: Arnaut (PD)

ASSISTENTI: Marchesin (RO), Conforti (SA)

RETI: 16’ Cardinali, 50’ Cusimano, 80’ Braconi