Castelfidardo, arriva il primo punto: col Chiesanuova è 1-1

Il Castelfidardo si sblocca anche in campionato. I fisarmonicisti impattano 1-1 contro il Chiesanuova al termine di un match tirato e combattuto. I biancoverdi hanno sfoderato un’altra prestazione positiva, contro un’ottima squadra, riuscendo a cogliere un pareggio prezioso che toglie lo 0 in classifica, anche se rimane un pò d’amaro in bocca perchè i ragazzi di mister Marco Giuliodori avrebbero meritato anche qualcosina in più.

Dopo nemmeno un minuto scambio Tittarelli – Mongiello con quest’ultimo che si fa murare la conclusione da David. Rispondono i locali con un colpo di testa dalla distanza di Crescenzi che chiama Zoldi alla presa bassa. Al 18’ ci prova Braconi ma la sua conclusione si spegne sull’esterno della rete. Il Castelfidardo riprende ad attaccare e al 21’ Braconi, dopo un’incursione brillante, trova Cognigni il quale da due passi insacca la rete del vantaggio. I fidardensi tengono bene il pallino del gioco e sfiorano al 36’ il raddoppio con il rasoterra di Francesconi di poco a lato. Altra occasione per Braconi allo scadere con la sfera che esce di poco alla destra di Zoldi.

Nella ripresa ancora un buon avvio dei padroni di casa che continuano a farsi vedere dalle parti dell’estremo difensore ospite. Al primo vero affondo del Chiesanuova nel secondo tempo arriva il pari: al 57’ asse Mongiello – Tittarelli con quest’ultimo che da distanza ravvicinata timbra l’1-1. Rispondono subito gli uomini di mister Giuliodori con Ristovski che pesca Crescenzi ma la sua botta esce non di molto. Gli ospiti si rifanno vivi al 68’ con Pasqui - botta centrale respinta da David - mentre dall’altra parte tocca a Crescenzi spaventare Zoldi. Ancora Chiesanuova in avanti tre minuti dopo con il diagonale di Tittarelli che sibila a fil di palo. Comincia ad affiorare la stanchezza in campo e i ritmi si abbassano. Il punteggio non si sblocca e finisce in parità.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO-CHIESANUOVA 1-1 (1-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fermani, Francesconi, Fabiani, Ruiz, Crescenzi (81’ Cesca), Guella (72’ Suarato), Cognigni, Braconi, Ristovski. All. Giuliodori

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari (22’ Giri), Iommi, Marengo, Ortolani, Monteneri, Rapaccini, Perez (81’ Morettini), Tittarelli (89’ Coppari), Mongiello (64’ Pasqui), Salvucci (45’ Corvaro). All. Giacometti

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Principi (AN)

RETI: 21’ Cognigni, 57’ Tittarelli