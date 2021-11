Castelfidardo, week-end di pausa e testa alla trasferta di Montegiorgio

Fine settimana di pausa per il Castelfidardo. Il rinvio del match contro il Notaresco Calcio, per i casi di positività al Covid riscontrati nel gruppo abruzzese, permette alla formazione biancoverde di guardare già al prossimo appuntamento di domenica prossima contro il Montegiorgio. Un weekend di pausa, con la squadra in campo nel pomeriggio, e sarà un’occasione per recuperare alcuni giocatori infortunati, nonostante la voglia di tornare in campo per riscattare la sconfitta contro la Sambenedettese fosse comunque molta.

«Non so se possa essere un vantaggio questo stop forzato – dice il tecnico dei fidardensi, Manolo Manoni – perché arriva dopo una bella serie di prestazioni positive, compresa quella offerta nel derby contro la Sambenedettese perso di misura al termine però di un incontro che abbiamo interpretato bene. Questo buon periodo che stiamo attraversando è il risultato di una crescita costante fatta dal gruppo: se mi volto indietro e ripenso ad agosto, in questi mesi c’è stato un salto di qualità sotto i punti di vista, sia atleticamente che mentalmente e tecnicamente, ma anche sotto il profilo dell’identità e della coralità di squadra. Guardiamo allora al bicchiere mezzo pieno: il rinvio della partita ci permetterà di rifiatare e di riportare nella condizione ottimale alcuni giocatori acciaccati».

Sulla stessa lunghezza d’onda il preparatore dei portieri, Sergio Zitti. «Questa sosta ci dà la possibilità di recuperare alcuni ragazzi non al meglio – commenta – e per quanto riguarda i portieri ci permette di prepararci al meglio in vista della prossima settimana. Nella giornata di sabato il mister farà una partita e poi riprendiamo martedì con il solito lavoro settimanale che abbiamo già programmato».