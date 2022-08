Gol argentini per il Castelfidardo: ecco Santiago Achavàl

Il reparto offensivo del Castelfidardo parlerà anche con accento sudamericano. La dirigenza biancoverde ha infatti tesserato l’argentino Santiago Achavàl, attaccante nato il 24 mazro del 1995 a Santiago del Estero. 179 centimetri di altezza, il puntero arrivato a rinforzare la rosa a disposizione di mister Marco Giuliodori ha un passato nel settore giovanile dell’Estudiantes, club di La Plata tra i più titolati del paese, dove è arrivato lasciando il vivaio del Boca Juniors ed è restato dal 2010 al 2016, prima di trasferirsi all’Atlético Temperley.

Il suo arrivo in Italia avviene nel tardo autunno del 2017, con la maglia del San Luca (società calabrese di serie D) da cui approda ai campani del Gragnano per poi successivamente fare ritorno in Calabria con il Bocale, militante in Eccellenza. Ancora sud Italia nel suo destino con i siciliani del Virtus Ispica prima dello sbarco a Malta, con la casacca dell’Fc Mgarr United, con cui realizza quattro reti in sette gare ufficiali nella serie B dell'arcipelago mediterraneo. L’ultima maglia indossata è quella della Sinalughese – società toscana – con cui conclude la stagione 2021/2022. Per Achavàl è la prima esperienza nel campionato marchigiano, con l’intenzione di dimostrare il suo valore e supportare con i suoi gol il Castelfidardo.