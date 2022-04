Pokerissimo Castelfidardo, Aurora senza scampo al "Mancini"

Il Castelfidardo travolge l’Aurora Alto Casertano per 5-1 e torna così al successo. Una vittoria netta per i ragazzi di mister Manolo Manoni, bravi ad incanalare fin da subito il match nei binari giusti. I fidardensi hanno trovato così i tre punti che sono importanti per il morale e la classifica, dopo una prestazione di sostanza.

Castelfidardo che si presenta senza gli infortunati Mataloni e Gega, con Marcelli squalificato e Cardinali non al top che parte dalla panchina. Avvio positivo per i fidardensi che trovano il vantaggio al 7’ con la bella girata di Perkovic, su assist di Braconi, che non lascia scampo a Cusimano. Sempre Perkovic due minuti dopo ancora protagonista ma di testa non riesce a trovare la deviazione vincente. L’Aurora Alto Casertano cerca una timida reazione ma D’Orta di testa manda alto da buona posizione. Bracciatelli al 21’ tenta l’euro gol dai 30 metri con la palla che esce non di molto. I fisarmonicisti gestiscono palla e raddoppiano al 29’ con Braconi, ben assistito da Bracciatelli, che salta l’estremo difensore ospite ed insacca a porta vuota. Sul finire di frazione i ragazzi di mister Manoni avrebbero l’occasione per il tris su un’incredibile svarione in uscita del portiere Cusimano tuttavia Perkovic, a porta vuota, non riesce a centrare il bersaglio grosso da posizione defilata.

Avvio di ripresa con mister Di Costanzo che cerca di mescolare le carte ma ancora una volta è Bracciatelli ad ispirare la manovra offensiva ed a servire un pallone d’oro per Braconi che non perdona per il tris biancoverde. Il capitano dei fidardensi è pericoloso con un piazzato dal limite dell’area che sorvola di poco la traversa. Il gol è nell’aria con l’Aurora Alto Casertano che non sa essere incisivo e tocca sempre a Braconi, ben pescato da Bracciatelli, a piazzare il poker per i fidardensi.

Non è ancora finita. Monteleone salva una conclusione di Fermani sulla linea, mentre al primo affondo gli ospiti al 63’ si guadagnano un penalty per fallo di Daniello su Iluminato. Dal dischetto si presenta Amabile che colpisce il palo ma la sfera carambola addosso a Demalija e si infila in rete. I ragazzi di mister Manoni si riversano in avanti e poco dopo su un’azione insistita calano la cinquina con la zampata sotto porta di Baraboglia. La reazione degli ospiti è tutta su una conclusione volante di Monteleone che non trova la porta. I fidardensi gestiscono il match senza patemi e conquistano un successo prezioso.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO – AURORA ALTO CASERTANO 5-1 (2-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: Demalija, Daniello (85’ Marchiewicz), Baraboglia, Morganti (73’ Fabiani), Baldoni, Cusimano, Fermani, Faye (56’ Landi), Bracciatelli, Braconi (77’ Cardinali), Perkovic (60’ Cvetkovs). All. Manoni

AURORA ALTO CASERTANO: Cusimano (46’ Vitiello); Di Stasio, Monteleone, De Carlo, Mema (35’ Longobardo), Balsamo (51’ Megaro), Amato, Illuminato, Finetti (66’ Abitino), D’Orta (46’ Picillo), Palumbo. All. Di Costanzo

ARBITRO: Bocchini (RM 1)

ASSISTENTI: Iuliano (SI) – Stella (GR)

RETI: 7’ Perkovic, 29’, 51’ e 62’ Braconi, 64’ aut. Demalija, 66’ Baraboglia