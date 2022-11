Castelfidardo, tre punti di...rigore: Porto Sant'Elpidio al tappeto

Vittoria “di rigore” per il Castelfidardo, che stende il Porto Sant’Elpidio ed allunga la sua striscia positiva. I biancoverdi, al termine di una prova concreta, colgono altri tre punti preziosi e proseguono la loro risalita in classifica, lasciando la formazione elpidiense sul fondo con appena una lunghezza all’attivo. Mister Marco Giuliodori deve fare a meno ancora di Braconi, in panchina, mentre mister Ottavio Palladini in settimana ha perso il capitano Daniele Mozzoni che ha salutato la compagnia.

Dopo le prime battute di studio, il primo affondo lo tenta il Porto Sant’Elpidio, con la botta da lontano di Amici disinnescata da David, sulla cui respinta si avventa Cifani che non trova il bersaglio grosso. Al 20’ proteste in casa biancoverde per un contatto dubbio al limite dell’area di rigore su Cognigni, ma il signor Latuga lascia correre. Il campo reso pesante dalla pioggia non agevola le giocate, così serve un episodio per sbloccare le sorti del match. Al minuto 31 Orazi entra in ritardo su Achaval, girato di spalle, dentro l’area di rigore. Penalty inevitabile con Crescenzi freddo nella trasformazione per il vantaggio dei fidardensi. Gli ospiti tentano una timida reazione che produce al 40’ un colpo di testa di Bruni alto sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con il Castelfidardo avanti per 1-0.

Avvio di ripresa con gli uomini di mister Palladini che provano a essere più intraprendenti senza però sfondare. I minuti passano e i biancoverdi cercano di essere incisivi in contropiede, senza però riuscire a trovare l’ultimo passaggio. La ripresa scorre via con i fisarmonicisti che riescono a controllare il match senza particolari sussulti fino al triplice fischio finale, il quale regala un’affermazione buona per fare il pieno di fiducia in vista del derby contro l’Osimana.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO – ATLETICO P.S. ELPIDIO 1-0 (1-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fermani, Francesconi, Fabiani, Ruiz, Crescenzi, Guella (59’ Braconi), Achaval (68’ Cesca), Ristovski, Cognigni. All. Giuliodori

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Schirripa, Bordi, Frinconi (75’ Vallasciani), Orazi (71’ Ferranti), Fuglini, Tondini, Cifani (38’ Maffei), Amici, Bruni, Russo, D’Amicis. All. Palladini

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Caporaletti (MC)

RETE: 32’ Crescenzi su rig.