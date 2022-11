Ruiz-Cognigni, il Castelfidardo cuoce il...Gallo

Il Castelfidardo, autore di un’ottima prova di squadra, porta a casa tre punti importanti per la classifica battendo per 2-0 l’Atletico Gallo con un gol per tempo, di Ruiz su rigore il primo e Cognigni nella ripresa. La squadra di mister Marco Giuliodori torna a giocare di fronte al proprio pubblico dopo aver subito una sconfitta di misura contro l’ostica Osimana, una partita giocata alla pari da parte dei fidardensi che hanno subito un gol solo allo scadere dei 90 minuti di gioco. Il Castelfidardo deve fare a meno dell’infortunato Achaval, in attacco Braconi prima punta supportato da Cognigni e Ristovski, rispondono i pesaresi con Barattini, con ai lati Costantini e Peroni.

Pronti via, e Costantini scalda le mani dopo appena due minuti a David. La prima vera occasione da parte dei padroni di casa arriva su palla inattiva al 17’ su corner ben battuto da Crescenzi, Ruiz colpisce di testa ma la palla esce di poco alla sinistra di Elezaj. Costantini è il più pericoloso dei suoi: dalla sinistra, sua fascia di competenza, fa partire un bel tiro a giro con la palla che si infrange sulla traversa al 21’, dopo una leggera deviazione della difesa. Così dopo un inizio di partita privo di emozioni, la gara si accende e le occasioni fioccano: al 23’ ottima azione da parte della squadra di Giuliodori, bella trama in area di rigore tra Braconi e Cognigni, con quest’ultimo che di sinistro la mette nel sette, solo un miracolo di Elezaj nega la gioia del gol al giovane esterno biancoverde. Al 27′ arriva l’episodio decisivo ancora da calcio d’angolo: su una mischia nell’area piccola, De Rose viene espulso per fallo di mano volontario e penalty con Ruiz che non sbaglia dagli undici metri e porta in vantaggio il Castelfidardo, che beneficerà della superiorità numerica per il resto dei 90 minuti. Con l’uomo in più i biancoverdi trovano con più facilità gli spazi e Guella al 40’ si mette in proprio e impensierisce Elezaj, il quale respinge un tiro comunque abbastanza centrale, con l’Atletico Gallo che si difende per cercare di ripartire in contropiede. Fine primo tempo con il Castelfidardo avanti per 1-0 e in superiorità numerica con l’espulsione al 27’ di De Rose.

Buon avvio da parte degli ospiti ma col passare dei minuti la squadra di Giuliodori guadagna campo. Prima occasione dopo appena sessanta secondi da parte di Ristovski, gran parata ancora una volta di Elezaj. Al 50’ arriva il raddoppio del Castelfidardo: Guella mette in apprensione tutta la difesa, da sinistra mette in mezzo una palla d’oro che Cognigni la trasforma in gol col suo sinistro. Gestione di partita da parte dei fidardensi, che in questo secondo tempo non forzano la giocata, mentre l’Atletico Gallo lentamente prende campo: Costantini, il migliore dei suoi, si rende pericoloso al 67’ ma trova comunque David ben posizionato che devia in angolo. Finale di partita con gli ospiti che cercano di rendersi pericolosi ma il Castelfidardo, forte del doppio vantaggio, si difende con ordine e dopo tre minuti di recupero l’arbitro Animento fischia la fine di una partita vinta dai padroni di casa con merito grazie ad un’ottima prova corale.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO – ATLETICO GALLO 2-0 (1-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: David, Strologo (85’ Bandanera), Fermani, Francesconi, Fabiani, Ruiz, Crescenzi, Guella (77’ Suarato), Cognigni, Braconi, Ristovski (70’ Cesca) All. Giuliodori

ATLETICO GALLO: Elezaj, De Rose, Notariale (85’ Fabbri), Dominici, Di Gennaro, Giunti (75’ Petrucci), Costantini, Torelli, Barattini, Gaudenzi (46’ Belkayd), Peroni. All. Mariotti

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Sorrentino (San Benedetto del Tronto)

RETI: 29’ Ruiz su rig., 50’ Cognigni