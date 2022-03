Castelfidardo, a Piedimonte Matese per confermare l'exploit col Chieti

Squadra in casa

Squadra in casa Matese

Il Castelfidardo cerca conferme nella sfida contro il Matese. I ragazzi di mister Benedetto Mangiapane, dopo il ritorno alla vittoria nell’ultimo turno con il convincente 3-0 rifilato al Chieti, vogliono proseguire su questa strada per scalare posizioni di classifica. L’avversario di turno è il Matese che, con i suoi 32 punti, si trova appena fuori la zona play-out. I campani sono reduci dallo stop contro il Castelnuovo Vomano nell’ultima uscita, che ha interrotto una striscia positiva (dodici punti in sei gare, frutto di tre affermazioni e tre pareggi).

La squadra di casa, un mix di giocatori esperti e giovani interessanti, può contare sui gol dell’ultimo arrivato Luis Fabian Galesio ed in mediana, tra gli altri, su Vincenzo Ricamato, ed in casa vanta un ruolino di marcia di tutto rispetto (è la squadra che davanti al pubblico amico – al pari del Vastogirardi – ha subito meno sconfitte, con l’unico passo falso risalente allo scorso dicembre contro il Montegiorgio). In casa fidardense mancheranno Jacopo Morganti ed Ertijon Gega, squalificati, ma c’è voglia di confermare quanto di buono fatto nell’ultimo periodo.

«Mi aspetto una partita difficile – commenta il centrocampista biancoverde Roberto Marcelli – ma credo che la nostra squadra possa affrontare qualsiasi gara, compresa questa, senza alcuni tipo di problema. Sappiamo che se diamo tutto, come successo con il Chieti, e mettiamo in campo quello che abbiamo preparato in settimana possiamo portare l’incontro dalla nostra parte».

Calcio d’inizio domenica 13 marzo alle ore 14.30 allo stadio “Ferrante” di Piedimonte Matese. Dirige l’incontro il signor Sebastian Petrov di Roma 1.