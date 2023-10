Donadel verso Carrara: «Due punti nelle prossime due trasferte? No, grazie»

«Gara ad alto coefficiente di difficoltà», secondo Marco Donadel, ma anche match che potrebbe in qualche modo modificare il corso della stagione dell’Ancona. E’ il ventesimo confronto in terra toscana che mette di fronte dorici e giallazzurri, ma tra una Carrarese che deve cambiare trend (parole e musica del suo tecnico, Alessandro Dal Canto) ed un’Ancona etichettata come “in crescita” però dall’incedere ancora non troppo sicuro, quello di domenica 15 potrebbe seriamente diventare uno spartiacque nella stagione di chi uscirà sconfitto dal campo. I precedenti allo Stadio dei Marmi vedono nove vittorie dei padroni di casa, sette pareggi e tre affermazioni biancorosse, l’ultima delle quali in concomitanza con i play-off della passata stagione.

«Ne abbiamo già incontrate altre di squadre forti – ha detto Marco Donadel, mister dell’Ancona – la Carrarese ha giocatori con un vissuto importante e un allenatore che è rimasto. Noi l’affronteremo con grande umiltà, ma l’atteggiamento in campo sarà sempre lo stesso, e non cambierà a seconda dell’avversario che ci troviamo di fronte. Per loro giocare in casa è un vantaggio notevole, lo dimostrano i numeri, visto che hanno iniziato vincendole tutte. Non saranno condizionati dalle ultime due sconfitte. Sono esperti e sanno come reagire e come comportarsi».

L’allenatore parla anche del gruppo. «I ragazzi stanno tutti bene dal punto di vista fisico. Ci siamo allenati sempre al Paolinelli perdendo qualcosa in ampiezza, però ci siamo abituati al terreno sintetico che troveremo domani. Il match sarà differente da quello dei playoff, solo le magliette e le insidie sono le stesse. Energe? Sta bene, siamo contenti di come sta lavorando. Abbiamo concesso nell’ultima partita con la Vis Pesaro delle occasioni che gestendole con maggiore lucidità non avremmo subito. Non dobbiamo migliorare solo nel segnare ma anche nella gestione della palla. Due trasferte consecutive due pareggi? No grazie. Non baratterei mai una partita in cui facciamo gol al primo minuto e poi novanta di sofferenza. Le nostre caratteristiche sono quelle sulle quali stiamo lavorando».