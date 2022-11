Ancona, a Carrara per provare ad accelerare il passo

I risultati utili consecutivi iniziano ad essere cinque, in una serie positiva avviata esattamente trenta giorni fa con il successo interno sulla Lucchese. Per l’Ancona il tempo di ragionare su quello che, nel match casalingo con la Torres, poteva essere ed invece non è stato, proprio non c’è: il calendario impone di tornare subito sul pezzo, nuovamente in campo, nella sfida prevista dal sedicesimo turno che metterà di fronte i biancorossi alla Carrarese. Si riparte dalle certezze, ovvero da un attacco che dà costanza realizzativa oltre che quantità, guidato da uno Spagnoli arrivato a nove centri e decisivo anche se impiego part-time, come accaduto contro la formazione sarda, ed ovviamente da quella capacità di muovere regolarmente la graduatoria, che in un torneo così equilibrato resta sempre un valore aggiunto.

Il dicembre dei biancorossi comincerà allo Stadio dei Marmi, a cui faranno seguito due impegni interni (Alessandria e derby con la Recanatese) e le trasferte di Siena e Rimini, quest’ultima rivincita del match di Coppa Italia che ha estromesso i dorici dalla competizione. Da questa cinquina di sfide prevista prima della sosta invernale arriveranno le indicazioni necessarie per comprendere quale potrebbe essere la corretta collocazione dell’Ancona in questo Girone B, il cui gruppo di testa potrebbe anche sgranarsi dando vita a quella selezione necessaria per capire chi possiede le qualità pre restare in cima, e chi invece è destinato a scivolare nelle posizioni di rincalzo.

A Carrara, servirà un’Ancona...formato Cesena. Prima di incappare nell’1-1 interno con la Torres, i biancorossi avevano offerto in Romagna una prova convincente sia dal punto di vista qualitativo che sotto l’aspetto della personalità. E sarà necessario ripetersi, al cospetto dei toscani che in casa sono imbattuti da due mesi – ultima sconfitta lo scorso 2 ottobre col Gubbio, attualmente seconda forza del torneo – ed hanno intascato sedici dei ventisei punti attualmente in cassaforte. Un banco di prova indicativo anche per il reparto offensivo dorico, visto che la difesa della Carrarese ha incassato appena cinque reti nelle sfide casalinghe, ma sarà rimaneggiata per l’assenza di D’Ambrosio (fermato dal giudice sportivo), mentre permangono dubbi sulle condizioni di Pelagatti, uscito tra il primo ed il secondo tempo nel derby col Siena e sostituito da Marino. Nell’Ancona farà il suo rientro Simonetti che ha scontato la squalifica. Fischio d’inizio alle 17.30 di martedì 29 novembre, arbitra Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, insieme agli assistenti Emanuele De Angelis di Roma 2 e Massimiliano Bonomo di Milano, con Giacomo Rossini di Torino quarto uomo.