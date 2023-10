Ancona, c’è da...sgranare il marmo. Dorici di scena nel bunker della Carrarese

Prima fermata, Carrara. L’Ancona fa tappa in Toscana in quella che costituisce la prima di tre trasferte che chiuderanno il mese di ottobre. L’avversario è la Carrarese, squadra che ospiterà i biancorossi con il dente presumibilmente avvelenato, visto che fu proprio la formazione dorica ad estrometterla dai play-off promozione la scorsa primavera. I giallazzurri ripartono in questa edizione 2023/2024 con le stesse ambizioni di dodici mesi fa, quando nel corso del torneo riuscirono a tenere la testa della classifica prima di perdere terreno e concludere comunque la regular season al quarto posto.

La partenza dei toscani è stata lanciata con nove punti nelle prime tre gare. Ma nonostante la frenata a cavallo tra settembre ed ottobre – un punto in tre trasferte, ottenuto ad Olbia – la Carrarese è riuscita a mantenere immacolato il record davanti al proprio pubblico: tre vittorie su tre, con altrettanti clean sheet (più sei reti realizzate) e la tradizione favorevole contro le marchigiane (Fermana e Vis Pesaro le prime due “vittime”) che l’Ancona spera di sfatare. Contando anche nella recente...caduta dello “Stadio Dei Marmi”, espugnato di misura dal Pontedera in occasione del derby valevole per il primo turno della coppa di categoria.

Tra i sorvegliati speciali, c’è sicuramente Antonio Energe, che i tifosi dorici si ricordano bene l’anno passato proprio con la maglia della Carrarese. «Difficile giocare su quel campo – commenta – ed a dirlo sono i risultati. E’ una squadra che crea e lascia pochi spazi: quest’anno è stata costruita per stazionare nei piani alti della classifica. Arrivo da ex per la prima volta dopo l’esperienza all’Afragolese e per questo devo ringraziare mister Di Natale, che due anni fa ha caldeggiato il mio nome. Sarà una sfida speciale, proverò emozione ma adesso sono un giocatore dell’Ancona e devo dare tutto per questa maglia. Lo scorso anno ho segnato sia all’andata che al ritorno? E’ vero, feci gol anche al Del Conero dove ero rimasto affascinato dal calore del pubblico biancorosso. Quindi, ora – conclude Energe – spero di poter colpire la mia ex squadra».

Carrarese-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Carrarese-Ancona, in programma domenica 15 ottobre settembre allo Stadio “Dei Marmi” di Carrara a partire dalle 16.15, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Valerio Vogliacco di Bari, con la collaborazione degli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Michele Piatti di Como. Quarto ufficiale: Marco Di Loreto.