Ancona, l'a.d. Nocelli chiarisce: «Donadel resta al suo posto»

E’ un “day after” amaro, in casa Ancona. La battuta d’arresto a Carrara, maturata negli ultimi secondi, ha sortito l’effetto di avviare la settimana che porterà alla trasferta di Rimini sotto il segno dei rimpianti. E’ l’amministratore delegato del club, Roberta Nocelli, a sgomberare il campo da ogni equivoco relativo a possibili cambiamenti dopo il k.o. in Toscana. «Io ho visto la partita - commenta - e in un campo così difficile, in dieci per più di un tempo, ho visto una squadra che ha dato il il massimo e non ha mai rinunciato. Purtroppo il gol subito in extremis è stata una doccia fredda per tutti. C’è grandissimo rammarico per aver perso un punto difeso in tutte le maniere, che avrebbe fatto morale, e siamo tutti dispiaciuti, io per prima. Noi dirigenti ne abbiamo parlato diffusamente, lo abbiamo fatto in call conference con il Presidente Tiong. Ogni decisione è in capo ad un consiglio di amministrazione e al Presidente. Se oggi non abbiamo comunicato nulla vuol dire che la società non ha deciso di cambiare l’allenatore. Un comunicato c’è stato la scorsa settimana, non è che possiamo farne uno ogni volta. Non abbiamo novità da comunicare, questo significa che Donadel resta regolarmente al suo posto».

L’a.d del club biancorosso fa anche chiarezza sulla progettualità societaria. «Ridimensionamento? Un Presidente che sta per investire due milioni di euro soltanto per acquistare il terreno per la costruzione del Centro Sportivo, cosa che farà a gennaio, non vuole certo che la sua squadra retroceda. Tiong, inoltre, investe cinque milioni e mezzo nell’Ancona e vuole che arrivino anche i risultati. La società, come ho detto all’inizio dell’anno agonistico, ha pianificato la promozione in tre anni. Vi assicuro che il monte ingaggi è lo stesso o quasi dello scorso anno, anzi con l’acquisto di Cella siamo andati anche oltre. Spendiamo qualcosa in più come staff tecnico perché abbiamo un altro allenatore a libro paga. Le valutazioni tecniche sono fatte dal direttore sportivo insieme al mister, una società organizzata come la nostra ha le sue figure di riferimento. Ad un certo punto si tireranno le somme: di certo ci aspettiamo tutti di fare meglio, attendiamo quei risultati che a livello di prima squadra sinora sono mancati. Voglio sottolineare il grande lavoro del Settore giovanile: non c’è solamente il risultato del campo, ma tutte le indicazioni che stanno arrivando. Dalle affiliazioni alla bravura dei dirigenti e dei tecnici che seguono da vicino ogni giorno tutta l’attività».

Infine, c’è anche spazio per una novità a beneficio del popolo biancorosso. «Nelle prossime ore – annuncia Roberta Nocelli – presenteremo ufficialmente l‘App dell’Ancona che diventerà uno strumento ulteriore per avvicinare i tifosi. Desidero, a tal proposito, ringraziare la Makeventi. Avevamo bisogno di un’azienda che fosse realmente vicina al territorio e che conoscesse le realtà dall’interno. La società, negli anni, ha investito tanto nel costruire degli asset di valore sia allo stadio che online, finalizzati all’aumento dei numeri in termini di visualizzazioni e garantendo un ritorno d’immagine forte e duraturo. Tutto questo ci ha permesso di creare oltre 20 soluzioni di sponsorship/partenership diverse tra loro e adattabili ad ogni realtà».