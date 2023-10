Ancona, recupero ancora fatale nella quinta sconfitta subita in nove gare

Forse è il caso di ammettere che è un problema, effettivamente, c’è. Va bene provare sempre a guardare la metà piena del bicchiere, che in questo significa osservare come questa Ancona sia stata in grado di tenere testa, in inferiorità numerica, ad una formazione costruita per fare un torneo di vertice come la Carrarese. Ma intanto, il secondo gol consecutivo preso ad una manciata di secondi dal triplice fischio si traduce in un altro punto perso (dopo i due nel derby di domenica scorsa contro la Vis Pesaro, restati per strada dopo la rete realizzata da Sylla nel corso del recupero) che senza dubbio conferisce alla graduatoria un’immagine non troppo rassicurante.

Si è sentito parlare, nelle scorse settimane, di sconfitte “episodiche” (a parte quella di Cesena), cioè scaturite da una situazione a sé stante, avulsa da un contesto che evidentemente raccontava qualcosa di differente. Disamina opinabile, ma non sicuramente utilizzabile per il match disputato allo Stadio Dei Marmi. Dove Perucchini si è rivelato determinante (come peraltro lo era stato ad Olbia, salvando la porta biancorossa ma in quel caso stranamente non si era parlato di “vittoria episodica”) sbarrando la strada più volte alla Carrarese, e dove sono stati i padroni di casa a fare la partita. E nel corso della quale, paradossalmente, le occasioni migliori sono state costruite dai biancorossi in dieci contro undici – alla ripresa del gioco dopo l’intervallo – piuttosto che nel corso della prima frazione in situazione di parità numerica.

Ci sarebbe poi da ragionare sull’espulsione di Peli. Ingenua, come lo era stato il primo cartellino giallo estratto al suo indirizzo per perdita di tempo (forse esagerato): un fallo nella metà campo avversaria apparso evitabile ed ai più sembrato – ma è solo un’impressione – più la conseguenza del nervosismo causato da un intervento subito nei secondi precedenti e non sanzionato dal direttore di gara. E che, alla resa dei conti ha pesato parecchio nell’economia della gara, visto che ha obbligato l’Ancona a disputare un tempo in inferiorità numerica. Ci sono poi le scelte fatte in corso d’opera. Aveva davvero senso rinunciare a Cioffi, unico giocatore in grado di garantire imprevedibilità con le sue giocate? Perché non si è dato spazio ad una pedina come Energe, il quale da buon ex magari avrebbe avuto avuto motivazioni e voglia di ben figurare?

Effettivamente, il gol preso nella penultima azione della partita. come accaduto con la Vis Pesaro, può costituire il segnale che quest’anno la sfortuna non sia schierata al fianco della squadra biancorossa. Cosa che però non è di consolazione e non rappresenta un alibi: cinque sconfitte in nove partite sin qui disputate tra campionato e coppa non sembrano appartenere propriamente ad un ruolino di marcia in linea con le aspettative di inizio stagione. Si dica chiaramente quello che è giusto attendersi: o si abbassa l’asticella, e si punta a salvarsi senza soffrire, o si dà sostanza a quanto detto in sede di presentazione – identificando i play-off come obiettivo – e si prova veramente a voltare pagina. Già da domani, perché il prossimo week-end si torna ancora a viaggiare (trasferta a Rimini) e digerire un altro boccone amaro non sembra proprio un’ipotesi percorribile.