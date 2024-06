Caos iscrizione Ancona: cresce la paura tra bonifici "fantasma" ed il silenzio dalla società

ANCONA - Da telenovela, con lo spiraglio di un lieto fine, a giallo. I primi giorni di giugno, determinanti per le sorti dell’Ancona in vista della prossima stagione, regalano uno scenario all’insegna della precarietà. Prima l’indiscrezione di una documentazione incompleta per poter richiedere l’iscrizione al prossimo campionato di LegaPro, quindi il “buco” di poco meno di mezzo milione di euro relativo agli emolumenti non corrisposti ai tesserati per le mensilità di marzo ed aprile, poi l’intervento in extremis proprio ad una manciata di minuti dalla chiusura dei termini per presentare l’incartamento, sotto forma di bonifico – anzi, bonifici – a copertura della somma necessaria per “tappare” la falla che si era venuta a creare. Cosa che non pone la società biancorossa in salvo (le certificazioni degli avvenuti pagamenti sarebbero dovute arrivare lunedì a mezzogiorno) rimandandola al giudizio della Covisoc.

Però, non sembra essere tutto. Perché il vero problema sarebbe – condizionale d’obbligo – costituito dall’effettiva esistenza delle salvifiche operazioni bancarie, o perlomeno dal completamento di esse. Mistero che pertanto si infittisce, in quanto qualora alla...partenza della transazione non sia seguito l’arrivo, le possibilità di veder accolta la domanda di iscrizione alla prossima LegaPro sarebbero inevitabilmente ridotte allo zero. Intanto, c’è chi ipotizza che la comunicazione di avvenuto saldo delle pendenze sia stata fatta per stemperare quel clima di tensione venutosi a creare sin dalle prime ore del pomeriggio, testimoniato dalla presenza dei tifosi sotto la sede, restati peraltro ben oltre la mezzanotte a presidiare i cancelli in attesa di notizie positive. Che sarebbero alla fine arrivate, ma che ora sono anche accompagnate da più di una perplessità.

In tutto ciò, è assordante il silenzio della società. Il patron Tony Tiong sembra sia diventato irreperibile, non c’è alcun tipo di informazione divulgata dalla società mediante un canale ufficiale che possa fare luce sulla situazione (anche perché il responsabile dell’area, il collega Paolo Papili, ha rassegnato le sue dimissioni nel primo pomeriggio di ieri) e pertanto tranquillizzare chi, legittimamente, pensa al peggio. Che potrebbe significare scendere di categoria, conferendo anche maggiore significato alle parole dell’ad Nocelli durante il confronto con alcuni tifosi in cui sosteneva che “Dobbiamo almeno iscrivere la squadra in Serie D”. Normale che qualcuno possa aver “letto” in quella frase estrapolata dal contesto di quell’acceso dialogo l’effettiva presa di coscienza delle difficoltà emerse per poter essere ammessi al campionato a cui l’Ancona ha diritto, dopo la salvezza centrata sul campo. In attesa di un auspicato chiarimento, restano i cattivi pensieri che aleggiano. Ed un conto alla rovescia che continua a scorrere per il responso della Covisoc. Dal giallo al dramma, il passo potrebbe essere davvero breve.