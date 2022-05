Passatempese, passeggiata a Cantiano: quaterna e missione compiuta

Larga vittoria, in scioltezza, per la Passatempese, che non commette l’errore dell’andata – quando il Cantiano impose lo 0-0 – e conquista tre punti essenziali nella rincorsa alla salvezza diretta, che fanno il paio con quelli centrati nell’ultima uscita tra le mura amiche col Loreto. Secondo successo consecutivo per i gialloblù (non accadeva da novembre 2021), che si dimostrano squadra diligente nelle due sfide che imponevano un solo risultato. Permanenza nel torneo di Promozione, per i pesaresi, legata invece alla sola matematica, con il verdetto della retrocessione che potrebbe diventare definitivo in occasione della prossima giornata.

Dopo la gara vittoriosa di sabato scorso, Busilacchi decide di non stravolgere la mediana e l'attacco. La difesa è il reparto più rimaneggiato: comprensibile, vista l'assenza per squalifica di Mandolini e Iannaci che non viene rischiato dal primo minuto. Nonostante ciò, i galletti dopo soli cinque giri di lancette danno il via alle danze con Catena, al terzo sigillo stagionale. Stesso numero di gol per Pigliacampo, che al 34’ porta il risultato sul 2-0. Sulla sirena del primo tempo anche il compagno di reparto Ferreyra timbra il cartellino e chiude il discorso già prima dell'intervallo.

Nella ripresa un piccolo calo di concentrazione da parte degli ospiti concede più spazi ai ragazzi di Romitelli, i quali però non creano patemi d'animo a Campana. Le già fievoli speranze dei locali si spengono definitivamente al minuto 84, quando Pieroni (sul rettangolo di gioco dal 79’) chiude i conti in mischia fissando il punteggio sul definitivo 0-4.

Il Tabellino:

CANTIANO – PASSATEMPESE 0-4 (0-3 p.t.)

CANTIANO: Masci, Gettaione, Rossi, Baldeschi, (56’ Proietti), Romitelli (76’ Arcangeletti), Zanchetti, Sebastianelli (74’ Caselli), Marchi (66’ Salsiccia), Alunno, Ciufoli, Soriani (51’ Duro). All. Romitelli

PASSATEMPESE: Campana, Castorina, Esposito, Maraschio, L. Agostinelli, Stortoni (73’ M. Agostinelli), Martiri (79’ Pieroni), Capomagi, Catena (74’ Iannaci), Ferreyra, Pigliacampo. All. Busilacchi

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Malatesta (AN)

RETI: 5’ Catena, 34’ Pigliacampo, 45’ Ferreyra, 84’ Pieroni