Osimo Stazione perfetta a Cantiano: salvezza ad un passo

Missione compiuta per l’Osimo Stazione, che con la quinta affermazione esterna in stagione – l’undicesima complessiva in campionato – riesce a mettersi alle spalle la zona play-out sopravanzando in classifica l’Atletico MondolfoMarotta. Tutto semplice per la squadra di mister Fenucci sul campo di un Cantiano già da tempo retrocesso, con i tre punti ipotecati già alla fine della prima frazione. I ferrai sono ora attesi dall’ultimo impegno interno del torneo, contro un Sassoferrato Genga ormai con un piede e mezzo in Prima Categoria.

Partono subito forte gli ospiti che impongono il proprio gioco in ogni zona del campo, e già al 12’ passano in vantaggio: cross di Tereziu e Cavaliere di testa realizza un gol di rara bellezza. Sulle ali dell’entusiasmo, i biancoverdi premono con determinazione, e due giri di lancette più tardi Gyabaa Douglas costringe l’estremo difensore locale all’intervento prodigioso, mentre al minuto 18 la punizione di Staffolani coglie il palo.

Le conclusioni di Masi al 20’ e Rinaldi al 26’ non hanno fortuna, mentre al 30’ è Mazzocchini a mettere il pallone in rete, ma l’arbitro dapprima convalida e poi annulla a seguito delle proteste dei locali. I quali, però, nulla possono al 34’ quando su azione di Testoni, Masi infila la porta per la rete del meritato raddoppio. Non ancora sazi i ferrai continuano a premere, ed al 36’ Cavaliere realizza la sua personale doppietta con un delizioso pallonetto che fissa il punteggio sul 3-0.

Nella ripresa, a risultato acquisito, l’Osimo Stazione controlla la gara con tranquillità, limitando al massimo la reazione dei padroni di casa. Anzi, potrebbe arrotondare il punteggio con Taddei al 70’ che però alza troppo la mira da buona posizione. Così pure al 74’ stessa sorte per Gyabaa Douglas. Nuovamente Taddei al minuto 84 a cercare la via del gol, ma il tiro si stampa sulla traversa.

Il Tabellino:

CANTIANO - OSIMO STAZIONE 0-3 (0-3 p.t.)

CANTIANO: Giacometti, Gettaione, Morolli, Baldeschi (46’ Latmer), Bei, Zanchetti (46’ Soriani), Alunno (64’ Salciccia), Marchi (46’ Rossi), Sebastianelli, Romitelli (75’ Gori), Duro. All. Romitelli

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Tereziu (57’ Polenta), Rinaldi, Cucinella, Gyabaa Douglas, Masi (66’ Bassotti), Testoni, Mazzocchini, Staffolani (67’ Taddei), Cavaliere (82’ Agostinelli). All. Fenucci

ARBITRO. Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Murarasu (AN)

RETI: 15’ Cavaliere, 36’ Masi, 38’ Cavaliere