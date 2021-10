Olimpia Marzocca in scioltezza, Cantiano abbattuto

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per l’Olimpia Marzocca, che dopo aver espugnato due settimane fa il “Gabbanelli” di Castelfidardo, concede il bis in quel di Cantiano, continuando a scalare la graduatoria che ora vede la formazione di Giuliani vicina ai piani nobili della classifica. Il divario tra le due formazioni è apparso piuttosto netto: agli ospiti è bastato pigiare con decisione il pedale del gas attorno alla metà della prima frazione di gioco per superare la resistenza del fanalino di coda del Girone A e mettere al sicuro il risultato che peraltro sia era sbloccato una decina di minuti prima.

L’equilibrio viene infatti infranto poco prima del quarto d’ora di gioco: l’Olimpia usufruisce di un tiro dalla bandierina, e la magia di Paolini in area di rigore frutta al Marzocca la rete del vantaggio. I padroni di casa incassano il colpo e provano a reagire, ma con l'inzuccata vincente di Pigini la formazione senigalliese mette in ghiaccio il risultato ben prima di andare al riposo lungo. Nulla da segnalare nei secondi 45’, che vedono l’undici di Giuliani controllare senza affanni i tentativi di reazione abbozzati dal Cantiano e pervenire al gol del defintivo 3-0 griffato da Moschini. Padroni di casa la cui situazione resta critica: otto partite, otto sconfitte, venti gol subiti ed ancora nessuno realizzato, ed una distanza dalla posizione più vicina per evitare almeno la retrocessione diretta che si amplia giornata dopo giornata.

Il Tabellino:

CANTIANO – OLIMPIA MARZOCCA 0-3 (0-2 p.t.)

CANTIANO: Masci, Salciccia (74’ Mattiacci), Berardi, Bei, Rossi, Latmer, Soriani, El Karouchia, Sebastianelli, Duro, F. Romitelli (82’ Gori). All. Romitelli

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli (59’ Pompili), Tomba, Montanari, Bonvini, Brugiaelli, Marchesini (60’ Baldini), Brunori, Moschini, Paolini. All. Giuliani

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Giacomucci (PU)

RETI: 14′ Paolini, 22′ Pigini, 69′ Moschini