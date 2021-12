Tra Cantiano e Barbara vince il maltempo: match sospeso al 45'

Squadra in casa

Squadra in casa Cantiano

Tra Cantiano e Barbara vince il maltempo, sulla base di un copione già recitato da pioggia e neve un po’ in tutte le Marche. Solo 45 i minuti di gioco disputati al “Comunale”, poi la decisione di chiudere anticipatamente le ostilità per l’impraticabilità di un campo già allentato dalle piogge dei giorni antecedenti alla gara.

Si comincia già con qualche perplessità sulla tenuta del manto erboso, con il fischio d’inizio che arriva infatti con un quarto d’ora di ritardo. Ma nei primi dieci minuti le squadre in campo fanno capire subito di non aver intenzione di risparmiarsi: al 2’ punizione di Sebastianelli respinta dalla barriera, ed al 5’ Carboni dal limite risponde per gli ospiti ma la sua conclusione fa termine il pallone sopra la traversa. Altri due minuti ed arrivano i gol, al plurale: prima al 7’ con Savelli, che insacca a porta vuota sfruttando un centro di Rossini imbeccato da Sabbatini, poi un giro di lancette più tardi con la perla del giovane Francesco Romitelli (classe 2004) che abbina ad un dribbling secco un gran tiro dai venticinque metri che fa terminare la sfera sotto l’incrocio.

Pronta reazione del Barbara, che poco prima della mezz’ora si affaccia più volte nei pressi della porta difesa da Masci, con un paio di calci piazzati e una serie di tre corner consecutivi. Nelle battute conclusive del primo segmento di gara da registrare la fuga di Cardinali, stoppato con le maniera forti da Latmer che rischia il cartellino rosso ma viene graziato dall’arbitro che estrae il giallo, il secondo dell’incontro. Poi, dopo due minuti di recupero, tutti negli spogliatoi, senza però rientrare in campo per la seconda parte di match: gara sospesa.

Il Tabellino:

CANTIANO – ILARIO LORENZINI

(sospesa sul risultato di 1-1)

CANTIANO: Masci, Gettaione, Rossi, Latmer, Berardi, Zanchetti, Arcangeletti, El Karouachia, F. Romitelli, Ciufoli, Sebastianelli. All. L. Romitelli

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Disabato, Gregorini, Guerra, N. Carboni, Cardinali, Rossini, Sebastianelli, Sabbatini, M. Carboni, Savelli. All. Ciattaglia

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Micheli (Jesi), Giannoni (PU)

RETI: 7’ Savelli, 9’ F. Romitelli