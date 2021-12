Cantiano e Barbara da...copia e incolla: 1-1 anche nella ripresa per il 2-2 finale

Il secondo tempo di Cantiano-Ilario Lorenzini, match sospeso lo scorso 11 dicembre per impraticabilità di tempo sul punteggio di parità al termine dei primi 45’, si conclude con un “copia e incolla” della prima frazione: ancora 1-1, quindi, per il 2-2 che permette ai padroni di casa di ottenere il secondo punto stagionale ed obbliga il Barbara a fermarsi alle soglie della zona play-off. Nella prima frazione erano stati gli ospiti a sbloccare il punteggio, al 7’ con Savelli, che aveva insaccato a porta vuota sfruttando un centro di Rossini imbeccato da Sabbatini, poi un giro di lancette più tardi il pareggio del Cantiano grazie alla conclusione dalla lunga distanza del baby Romitelli.

Al fischio dell’arbitro che comanda la ripresa delle ostilità, il match vede l’Ilario Lorenzini fare la partita, dopo un’iniziale fase di studio che ha anche portato gli ospiti pericolosamente dalle parti di Minardi con il centro di Sebastianelli su cui Marchi arriva con un attimo di ritardo. Poi è il Barbara a costruire: al 55’ Carboni per Savelli che calcia centralmente, due minuti più tardi è invece Masci in uscita ad anticipare Cardinali. La pressione ospite non accenna a diminuire, con la conclusione di Sabbatini al quarto d’ora che viene deviata in corner e l’inzuccata di Cardinali - su punizione di Carboni – che però non riesce a dare sufficiente angolazione. Gli sforzi del Barbara vengono premiati al 78’, con il tiro di Sabbatini dal limite che – complice una deviazione della difesa – fa terminare il pallone in rete. Ma esattamente come nel primo tempo di due settimane fa, è una gioia di breve durata, perché dopo due giri di lancette, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Berardi di testa pareggia i conti e fissa il punteggio sul 2-2 finale.

Il Tabellino (2° Tempo):

CANTIANO – ILARIO LORENZINI 2-2 (1-1 p.t.)

CANTIANO: Masci, Gettaione, Rossi, El Karouachia (88’ Soriani), Berardi, Zanchetti, Arcangeletti, Marchi, F. Romitelli, Ciufoli, Sebastianelli. All. L. Romitelli

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi, Gregorini, Guerra, N. Carboni, Sanviti, Rossini, Cardinali, Sabbatini, M. Carboni, Savelli (73’ Capecci). All. Ciattaglia

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSISTENTI: Micheli (Jesi), Giannoni (PU)

RETI 1° TEMPO: 7’ Savelli, 9’ F. Romitelli

RETI 2° TEMPO: 78’ Sabbatini, 80’ Berardi