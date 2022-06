Fabriano, colpo Magnanelli. Per la Jesina c'è Borgese

Si apre con un importante colpo a centrocampo il mercato in entrata del Fabriano Cerreto. La società ha infatti annunciato l’ingaggio di Luca Magnanelli, centrocampista prelevato dall’Atletico Gallo che vestirà quindi il biancorossonero nella prossima stagione. Per la formazione che verrà guidata da mister Farsi, si tratta di un innesto che coniuga qualità ed esperienza. Magnanelli, nel suo curriculum, ha infatti oltre centro presenze nel campionato di serie D, collezionate non solo nelle “sue” Marche – è nato a Fano nel marzo 1993 – con la casacca della Jesina, ma anche a San Marino dove ha avuto occasione di calcare i campi di serie C. Nelle ultime tre stagioni si è anche distinto nelle vesti di goleador: otto le reti nelle due stagioni con la maglia dell’Ancona in Eccellenza, cinque in quella appena conclusa che lo ha visto protagonista all’Atletico Gallo Colbordolo.

Anche in casa Jesina si è deciso di puntare, nella linea mediana, su un giocatore con un passato importante e profondo conoscitore del calcio di livello. Alla corte di mister Strappini arriva infatti Alessandro Borgese, reduce da due stagioni con la maglia del Valdichienti Ponte. Trentasette anni compiuti lo scorso maggio, il centrocampista siciliano si è messo in mostra giovanissimo in serie C con l’Ancona, per poi proseguire nella categoria con le casacche di Sassuolo, Monza, Foligno, Chieti e Perugia. A seguire tanta serie D e molte Marche – Samb, Matelica, Castelfidardo e Porto Sant’Elpidio – fino agli anni recenti trascorsi in Eccellenza, anche a Fabriano. Un punto di riferimento importante, quindi, nella zona nevralgica del campo per la Jesina che verrà, e secondo ingresso nel roster dopo quello del giovane difensore Diego Orlietti.