Promozione, Girone A: i recuperi della seconda di ritorno

Impegni infrasettimanali per sei squadre ricomprese nel Girone A di Promozione. Si scende in campo per disputare i recuperi della seconda giornata del girone di ritorno: il quadro si completerà poi con il match del 30 marzo tra Sassoferrato Genga e Cantiano, relativo al ventesimo turno.

La sfida più interessante è in programma al “Comunale” di Marzocca tra i padroni di casa dell’Olimpia e l’Ilario Lorenzini. La squadra di mister Giuliani, abbonata al pareggio – sono ben dodici quelli collezionati da inizio campionato - è intenzionata a sbloccarsi davanti al pubblico amico, cercando una vittoria che manca da tempo per prendere distanza dalla parte meno nobile della graduatoria. Al suo cospetto c’è un Barbara in salute, in serie da inizio dicembre (battuta d’arresto casalinga per mano della capolista Osimana) e che ha collezionato tredici punti nelle ultime sette uscite, tornando ad osservare da vicino e con interesse gli sviluppi della bagarre sviluppatasi nella zona play-off.

Puntano con decisione al bottino pieno i Portuali Ancona, ancora imbattuti nel girone di ritorno dopo i pareggi nei big match con Osimana e Fermignanese ed il blitz di sabato pomeriggio a Sassoferrato. I “Dockers” sono attesi dal fanalino di coda Cantiano – appena tre i punti messi in cascina dai pesaresi – ed un’affermazione consentirebbe di salire in solitudine sul gradino più basso del podio ed avvicinare la seconda piazza, attualmente occupata dalla Vigor Castelfidardo che precede di quattro lunghezze i dorici.

Particolarmente delicata è invece la sfida del Comunale di Sassoferrato. Di fronte i padroni di casa opposti al Loreto. Il match si delinea quasi come spareggio, mettendo di fronte due squadre che battagliano per evitare un penultimo posto che significherebbe retrocessione diretta. SassoGenga a quota 11 in graduatoria, con una lunghezza di vantaggio sulla squadra mariana che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Incontro che assume ulteriore valore in considerazione del prossimo impegno previsto dal calendario, che propone la gare rispettivamente contro Filottranese e Moie Vallesina, anch’esse invischiate nella lotta play-out.