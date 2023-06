Calcio giovanile, scatta il 1° Trofeo "Paolinelli" Città di Ancona

Scatta ufficialmente il 1° Torneo “Paolinelli” Città di Ancona, manifestazione a carattere giovanile organizzata dalla Junior Calcio Ancona che si svilupperà attraverso tre settimane di gare, le quali vedranno coinvolte alcune delle principali realtà calcistiche del circondario e non solo. Location degli incontri il campo federale di Via Schiavoni, che vedrà moltissime squadre darsi battaglia nelle varie categorie previste dalla manifestazione, che vanno dagli Esordienti fino ai Piccoli Amici (7-8 anni).

Particolarmente nutrito il campo delle partecipanti, al via insieme alle formazioni della società dorica (affiliata all’Us Ancona e presieduta da Piero Medini). Scenderanno sul rettangolo per gli Esordienti: Sangiustese, Loreto, Ponterosso, S.M. Apparente Sirolese, Villa Musone e Passatempese. Per i Pulcini (10-11 anni) sono iscritte Osimana, Us Ancona, Osimo Stazione, Passatempese, Sirolese, Loreto e Villa Musone mentre alle partite dei Piccoli Amici prenderanno parte anche le selezioni di Marina e Candia. La manifestazione si chiuderà il 24 giugno con le premiazioni a cui parteciperanno squadre e dirigenze.