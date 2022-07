Calcio Dilettanti, le graduatorie ufficiali dei ripescaggi

La FIGC Marche ha ufficialmente stilato le graduatorie relative ai ripescaggi per i campionati regionali. Tali classifiche, suddivise per campionato, ordinano le società che hanno regolarmente presentato domanda, nell’ottica del completamento degli organici relativi alla stagione sportiva 2022/2023. Tale completamento verrà effettuato sulla base di graduatorie di merito articolate raggruppando le società non promosse alla categorie superiore e quelle retrocesse, dopo i play-out.

E’ stata così effettuata un’elaborazione a fasce, con riferimento alle posizioni raggiunte: per quelle non promosse vale la classifica al termine degli spareggi promozione o, se non effettuati, quella al termine della regular season, mentre per quelle retrocesse la collocazione al termine della stagione regolare. Il ripescaggio avverrà sulla base del principio dell’alternanza – uno e uno – tra le due classifiche, con priorità per quella delle società non promosse, mentre per l’Eccellenza viene data prelazione a quelle retrocesse.

Il punteggio assegnato ha come criteri l’anno di affiliazione, la classifica, la disciplina, i risultati nella coppa di categoria, l’attività del settore giovanile e la presenza alle riunioni regionali e provinciali:

ECCELLENZA

1 - Urbania (retrocessa - 13a classificata) 95 punti

2 - Vigor Castelfidardo (non promossa - 2° posto play-off) 95 punti

3 - Biagio Nazzaro (retrocessa - 15a classificata) 70 punti

4 - Civitanovese (non promossa - 3° posto nei play-off) 53 punti

PROMOZIONE

1 - Casette Verdini (non promossa - perdente spareggio finale) 60 punti

2 - Portorecanati (retrocessa - 15a classificata) 73 punti

3 - Azzurra Mariner (non promossa - 2° posto nei play-off) 79 punti

4 - Loreto (retrocessa - 16a classificata) 70 punti

5 - Cuprense (non promossa - 7a classificata) 77 punti

PRIMA CATEGORIA

1 - Esanatoglia (non promossa vincente - 1° turno spareggi) 50 punti

2 - Falconarese (retrocessa - 13a classificata) 38 punti

3 - Borgo Mogliano (non promossa vincente - 1° turno spareggi) 28 punti

4 - San Claudio (retrocessa - 14a classificata) 30 punti

5 - Senigallia Calcio (non promossa - perdente 1° turno spareggi) 105 punti

6 - Cupramontana (retrocessa - 15a classificata) 70 punti

7 - Real Elpidiense (non promossa - perdente 1° turno spareggi) 67 punti

8 - Pioraco (retrocessa - 15a classificata) 30 punti

9 - Olimpia Ostra Vetere (non promossa - 4° posto dopo i play-off) 108 punti

SECONDA CATEGORIA

1 - Amatori Calcio Appignano (non promossa - 3a classificata dopo i play-off) 62 punti

2 - CSI Recanati (retrocessa - 14a classificata) 40 punti

3 - Fabiani Matelica (non promossa - 3a classificata dopo i play-off) 30 punti

4 - Borgo Rosselli (retrocessa - 15a classificata) 55 punti

5 - Santangiolese (non promossa - 3a classificata dopo i play-off) 15 punti

6 - JRVS Ascoli (retrocessa - 15a classificata) 40 punti

7 - Borgo Pace (non promossa - 4a classificata dopo i play-off) 73 punti

8 - Frontonese (retrocessa - 15a classificata) 30 punti

9 - Babbucce (non promossa - 4a classificata dopo i play-off) 43 punti

10 - Abbadiense (retrocessa - 15a classificata) 27 punti

11 - Osimo Five (non promossa - 4a classificata dopo i play-off) 29 punti

12 - Gradara Calcio (retrocessa - 15a classificata) 14 punti

13 - Atletico Ancona (non promossa - 5a classificata dopo i play-off) 31 punti

14 - Pianello Vallesina (non promossa – 6a classificata) 35 punti)

15 - Ostra (non promossa - 7a classificata) 40 punti