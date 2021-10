Calcio a 5 e Calcio a 11 nel giovanile: il parere di Juninho

Il calcio a 5 in molte società di calcio, a cominciare dalla Juventus tanto per fare un esempio, ha iniziato ad integrarsi nei settori giovanili del calcio a 11. In Italia la cosa viene considerata una vera e propria innovazione, in Brasile invece è diventata prassi consolidata come racconta Carlos Alberto Junior, per tutti Juninho ex giocatore del Cus Ancona - società con la quale ha vinto il campionato di serie C1 e di serie B - attuale tecnico del settore giovanile dell’Ancona Matelica.

«Il calcio a 5 a livello tecnico – spiega - si può integrare senza alcun problema con il calcio a 11. In Brasile esistono due federazioni e fino ad una certa età i bambini possono giocare in due squadre senza alcun problema di tesseramento. I grandi campioni brasiliani, che attualmente giocano in Europa, come Neymar, hanno iniziato a muovere i primi passi nel calcio a 5 per poi passare nel calcio a 11».

A livello pratico cosa può dare il calcio a 5 ad un bambino che poi prosegue nel calcio a 11?

«Il calcio a 5 come disciplina di gioco insegna la velocità, l’aspetto dinamico, il movimento in genere ma anche i cambi di direzione. Nel calcio a 5 si difende bassi coprendo il pallone ma anche l’avversario cercando di occupare buona parte del terreno di gioco, nel calcio a 11 spesso e volentieri le marcature sono dirette sull’avversario. In generale – continua Juninho - possiamo dire che il calcio a 5 insegna degli aspetti che vengono tralasciati nel calcio a 11, in modo particolare nella tecnica individuale. I campioni brasiliani, che a volte si fanno apprezzare per i colpi da biliardo in mezzo al campo, hanno perfezionato queste abilità nel calcio a 11 ma la radice proviene dal calcio a 5».

Una cosa è certa: in Italia negli ultimi periodi qualcosa si sta muovendo in tal senso…

«Molti club hanno iniziato un percorso condiviso con il calcio a 5 che non deve essere considerato uno sport minore. Il calcio a 5 mette delle basi che restano per tutta la vita. In Brasile, ad esempio, ci sono due federazioni – conclude - il che significa che all’età di 13 anni circa ogni ragazzo è poi libero di scegliere se giocare in una formazione di calcio a 5 o in una di calcio a 11. Prima di quella scadenza può, contemporaneamente, militare in due squadre».