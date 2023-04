Ciacci-Altobello, botta e risposta: pari tra Cagliese e Vigor Castelfidardo

E’ un botta-risposta nel primo tempo a decidere il match tra Cagliese e Vigor Castelfidardo, gradevole e denso di occasioni da ambo le parti. Resta, però, per le squadre formazioni in campo, il rammarico per non aver sfruttato adeguatamente quanto creato: il bottino pieno sarebbe infatti servito ai padroni di casa per prendere margine da una zona retrocessione che al momento è distante appena due punti, mentre i biancazzurri avrebbero potuto rientrare in zona play-off superando il Sant’Orso fermato a domicilio dal Villa San Martino. La partenza a ritmi sostenuti ha come effetto le due reti che sanciranno l’1-1 conclusivo. Apre la marcature Ciacci per i padroni di casa, a cui fa seguito il pareggio siglato da Altobello che raccoglie la respinta di Pifarotti e ristabilisce l’equilibrio.

L’incontro si mantiene vivo anche nei minuti conclusivi della prima frazione, quando un tocco morbido di Bucefalo colpisce il montante, ed anche nel secondo segmento di gara, quando Pifarotti è provvidenziale nel negare la rete prima a Gioielli e quindi a Terré. Finale di marca locale, con le ultime iniziative pericolose firmate da Bucefalo, che al termine di un’azione personale spedisce il suo sinistro fuori bersaglio, e da Caselli la cui conclusione su imbeccata di Guion viene murata, ma il punteggio resterà sull’1-1 fino al triplice fischio.

Il Tabellino:

CAGLIESE-VIGOR CASTELFIDARDO 1-1 (1-1 p.t.)

CAGLIESE: Pifarotti, Bianchi (57’ Arcangeletti), Balla (86’ Corazzi), Mascellini, Ciampiconi, Brunelli, Romitelli (68’ Guion), Pieretti (73’ Gaggiotti), A. Ciacci (62’ Caselli), Bucefalo, R. Ciacci. All. Bettelli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Malaccari (73’ Rombini), Calligari (60’ Gasparini), Gioielli, Marconi, Santoni, Terrè, Ballarini (86’ Arifi), Altobello, Mosca (60’ Baccarini), Grayaa. All. Manisera

ARBITRO: Gasparoni (Jesi)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Di Tella (AN)

RETI: 17’ R. Ciacci, 30’ Altobello